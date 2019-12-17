2019-12-17T09:07:30+03:00
Дом. Семья

Утки в городе: разгуливают по Новокузнецку и живут под разрушенным мостом

Горожане подкармливают уточек и фотографируют их
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Утки в городе: разгуливают по Новокузнецку и живут под разрушенным мостомУтки в городе: разгуливают по Новокузнецку и живут под разрушенным мостомФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Новокузнецкие уточки настолько свободно чувствуют себя в городе, что не боятся подходить к магазинам, гуляют по тротуарам и даже дворам Новокузнецка.

Утки в городе: разгуливают по Новокузнецку и живут под разрушенным мостом.Галина ШЕЛГАЧЕВА

Вот уже несколько лет как в центре города Новокузнецка поселились утки. И если летом они улетают в более тихие места, то зимой пернатые обитают на реке Абе, которая не замерзает даже в самые сильные морозы.

Уточкам обязательно нужна открытая вода. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Уточкам обязательно нужна открытая вода.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Одно из популярных мест кормления уточек – мост на проспекте Металлургов. Тот самый, который практически полностью демонтирован.

Излюбленное место под мостом- пусть и разрушенным - утки не покидают. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Излюбленное место под мостом- пусть и разрушенным - утки не покидают.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Однако шум строительных работ не смог выгнать уток с привычного места.

Селезень плавает в Абе. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Селезень плавает в Абе.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Снегоплавающие. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Снегоплавающие.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сейчас, когда проспект закрыт на реконструкцию, здесь стало меньше автомобилистов и пешеходов. Уточки осмелели настолько, что от реки переместились к двум ближайшим магазинам, расположенным по разные стороны проспекта.

Уточки гуляют по проспекту Металлургов. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Уточки гуляют по проспекту Металлургов.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

По протоптанной тропинке пернатые вальяжно переходят некогда оживленный проспект от магазина к магазину. Видео с гуляющими по тротуару утками разместил в своем Instagram глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

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Видео с гуляющими уточками разместил у себя в соцсетях Сергей Кузнецов.
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Новокузнечане с удовольствием кормят уток, которые собираются небольшими стайками возле дверей магазинов, и на набережной.

Красавец-селезень сидит прямо на тропинке. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Красавец-селезень сидит прямо на тропинке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Обычные мультисовременные утки. Скоро сами за продуктами пойдут. Мутации. Экология... - комментирует видео на странице мэра пользователь ivanov_du.

Совсем ручной! Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Совсем ручной!Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

К слову, некоторые птицы запросто едят с рук протянутые кусочки хлеба и даже могут повздорить, чья сейчас очередь цапнуть клювом протянутое лакомство – вместе с пальцами.

Утиный обед. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Утиный обед.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Лучше, конечно, давать уткам зерна, крупу. Но если вы все-таки решили покормить их хлебом, давайте небольшие кусочки, - отметил Николай Скалон, заведующий кафедрой зоологии и экологии, доктор педагогических наук, профессор Кемеровского государственного университета.

Горожане подкармливают уточек и фотографируют их..Галина ШЕЛГАЧЕВА

Также Николай Скалон объяснил, что утки не стали никуда улетать от места ремонта моста потому, что именно здесь их горожане кормят. Кроме того, птицам важно иметь открытый участок воды, где бы они могли плавать.

В любую погоду новокузнечане идут кормить уток на берег Абы. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В любую погоду новокузнечане идут кормить уток на берег Абы.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Немножко уточек. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Немножко уточек.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

И если шум строительных работ будет им действительно мешать, птицы переместятся в другое место. Им не свойственна открытая вражда, так что если, например, под соседним мостом уже живут другие утки, они не станут выгонять чужаков, а миролюбиво примут к себе.

Борьба за еду. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Борьба за еду.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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