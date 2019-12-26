Есть рекорд! 1279 Дедов Морозов прошли по улицам Кемерова

В четверг, 26 декабря, жители областного центра стали свидетелями нового российского рекорда. В городе состоялся самый массовый в стране парад Дедов Морозов.

О том, что кузбассовцы претендуют на запись в Книге рекордов России, было объявлено задолго до намеченной даты - приглашались все жители области, у кого есть подходящий костюм и посох. С собой можно было взять и Снегурочек, но их в рекорде не учитывали.

Деды Морозы собрались, чтобы установить рекорд.Фото: Яна ПОПОВА

Деды Морозы большие и маленькие

26 декабря, после 15.00 началась регистрация участников на стадионе «Химик». (Подробности здесь). Каких тут только праздничных персонажей не было! Это ведь только в сказках Дед Мороз щеголяет в красной шубе, а кузбасские Дедушки показали, что им не чужда мода. Традиционные красные, синие узорчатые, серебристые и даже зеленые - костюмы участников уже сами по себе создавали праздничное настроение. Яркости добавили симпатичные и, как оказалось полезные, елочки. Их участникам вручили сотрудники ГИБДД. Елочки не простые, а световозвращающие, чтобы Деды Морозы были хорошо заметны даже в сумерках. Специально для парада их изготовили дети кемеровской школы № 97.

Сотрудники ГИБДД вручили участникам парада светоотражающие фликеры.Фото: Яна ПОПОВА

Деды Морозы прибыли на парад из разных уголков Кузбасса. Кто-то предпочел путешествовать один, кто-то приехал с друзьями. Есть и представители разных организаций и компаний. А еще - семейные дедморозовские кланы.

- Я - леснополяновский Дед Мороз, Константиныч, - нараспев говорит Дедушка, рядом с которым веселится внучек. - Решили принять участие во всероссийском рекорде. А это - Дед Мороз Феликс, ему 10 лет, и он тоже участвует в рекорде!

В параде участвовали целые семейные дедморозовские кланы.Фото: Яна ПОПОВА

И большой, и маленький Деды Морозы заявили, что очень рассчитывают на встречу с главным новогодним волшебником - тем самым, который из Великого Устюга. Для Дедушки они бы попросили здоровья, а для Феликса - побольше подарков.

Кстати, Феликс - не единственный юный Мороз. Таких, как он, сегодня довольно много!

А были и совсем необычные участники. Например, вместе с Главным Дедом Морозом Кузбасса, который ради торжественного случая решил оставить ненадолго свою зимнюю резиденцию в «Томской писанице», на парад приехали и мохнатые жители музея-заповедника - маламуты Филар и Тифани.

Главный Кузбасский Дед Мороз из «Томской писаницы» прибыл на парад вместе с мохнатыми обитателями музея-заповедника.Фото: Яна ПОПОВА

Фотография на счастье

С 16.00 перед западной трибуной началось построение Дедов Морозов и их прекрасных спутниц. А возглавил колонну не кто-нибудь, а самый главный Дед Мороз России, который специально для участия в параде прибыл в Кемерово из Великого Устюга. После этого дружным десантом участники прошли сначала по Ноградской улице, затем по Кирова и далее свернули на Советский проспект. А здесь их уже ждали горожане.

Деды Морозы к параду тщательно продумали свои наряды.Фото: Яна ПОПОВА

С бородатыми кудесниками все с удовольствием здоровались, фотографировались, обменивались новогодними пожеланиями, а некоторые участники парада в ответ одаривали кемеровчан припасенными заранее подарками и сладостями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751946" frameborder="0"></iframe> Деды Морозы установили в Кемерове рекорд.Фаяз Алекберов

Самый массовый парад

Финальной точкой шествия стала площадь Советов. И здесь сразу же ответили на вопрос, который так интересовал всех собравшихся - быть ли рекорду? Оказалось, что быть!

Колонна Дедов Морозов зашла на главную площадь городаФото: Фаяз Алекберов

- Объявляю о том, что рекорд «Самый массовый парад Дедов Морозов в России» с результатом 1279 человек объявляется официально зафиксированным, - обратилась к гостям праздника с трибуны эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина.

После этого с наступающими новогодними праздниками кузбассовцев поздравил Главный Дед Мороз России.

- И больше всего мне хочется пожелать, чтобы и ребятня, и взрослые не стеснялись никогда почаще друг друга обнимать, говорили добрые и теплые слова, - отметил он. - Тогда в каждой семье будет царить добрая сказка.

Эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина объявила, что рекорд официально зафиксирован.Фото: Фаяз Алекберов

Ну а после официального объявления итогов и участников парада, и зрителей ждала большая праздничная программа с участием олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который выступил вместе с воспитанниками спортивной школы

№ 6 по фигурному катанию, а также шоу кузбасского Деда Мороза, хоккей в валенках, флешмоб «Расскажи стишок», массовые катания на катке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/751944" frameborder="0"></iframe> По Кемерову прошел парад Дедов Морозов.Фаяз Алекберов

КСТАТИ

Какие еще рекорды установили кузбассовцы

Кузбасс и жители области уже попадали в Книгу рекордов России - с 2012 года восемь раз! Рекорды были такие*.

2012 год: Самый массовый запуск светящихся брендированных воздушных шаров в одной локации в России. В рамках акции «Свет памяти» в Кемерове одновременно поднялись в небо 10 тысяч светящихся шаров.

2017 год: У кемеровчанина Андрея Любимова нашлась самая большая коллекция монет, жетонов и медалей на тему «пчелы» и «пчеловодство».

2017 год: В Осинниках испекли самый большой в России вишневый пирог. Его вес составил 419 килограммов. Представили выпечку на фестивале «Арт-вишня».

2017 год: На тот момент в Ленинске-Кузнецком проживала самая старая змея в России. Парагвайской анаконде Василию на момент фиксации рекорда исполнилось 22 года и 324 дня.

2018 год: Вновь порадовали Осинники. На этот раз здесь испекли самое большое кондитерское изделие из пончиков - их ушло на приготовление 22 830 штук. Вес изделия составил 1060,3 килограмма.

2019 год: В Шерегеше прошел самый массовый заезд в купальниках на лыжах и сноубордах в России. Был зафиксирован 1761 участник.

2019 год: И снова Осинники! На этот раз с самым большим вишневым рулетом в стране. Его длина составила 134,3 метра, диаметр - 10 сантиметров. Общий вес изделия - 1096 килограммов.

2019 год: В Кемерове было зафиксировано наибольшее количество участников интеллектуальной викторины (среди женщин) в одной локации в России.

*По данным официального сайта Книги рекордов России www.knigarekordovrossii.ru.