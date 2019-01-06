«Ползла на животе к своим щенкам»: собаку с оторванной лапой спасают в Кузбассе
Не у всех жителей Новокузнецка Кемеровской области новогодние каникулы проходят спокойно и радостно. Прямо в эти минуты группа горожан борется за жизнь собаки, которая осталась без передней лапы и может потерять вторую.
Новокузнечане спасают собаку с оторванной лапой.Видео: "НГОО ОЗБЖ "Кот и Пес", г. Новокузнецк" / vk.com
Изувеченное животное с потомством нашли в небольшой норе за гаражами. Скорее всего, собака сама ее вырыла, чтобы защитить щенков от холодов и недобрых глаз. В ее состоянии это стоило немалых усилий – ведь у покалеченной собаки нет передней лапы, а вторая сломана… И передвигается она практически ползком.
- Мы не знаем, кто так поступил с животным. Но пройти мимо было нельзя, - рассказала участница городской общественной организации «Кот и пес» Наталья Шишкина.
Как говорят врачи, Юта (именно так окрестили обездоленное животное) могла попасть под машину или угодить в капкан, то есть остаться без лапы по вине человека. Да, возможно, она потеряла конечность в драке с сородичами, но легче от этого не становится. Ей нужна помощь.
Сейчас Юте сделали дорогостоящую операцию, деньги на которую собирал весь город, а может, и Кузбасс. Только в комментариях под постом в группе «Кот и пес» во «ВКонтакте» о переводах написали несколько сотен человек. Все чеки о расходах волонтеры хранят и демонстрируют, чтобы не плодились слухи.
Волонтеры надеются, что кости на сломанной лапке срастутся Фото: Виктория Кондратьева
«Будет ходить!»
На сломанную кость врачи поставили пластину: через два месяца станет понятно, срастется ли она. В противном случае вторую лапку тоже придется удалить.
Но волонтеры, которые выхаживают животное, не думают о плохом. Они верят в лучшее и думают, как дальше помочь Юте. Уже есть мысли о том, чтобы поставить собаке протез.
- Я решила твердо бороться за нее до конца. Она будет ходить! - отметила Наталья Шишкина.
Впрочем, забегать вперед не стоит: после операции Юте нужно восстановиться, и реабилитация не обещает быть простой.
Юта на перевязке на следующий день после операции Фото: Виктория Кондратьева
Сейчас бесстрашная мать-героиня находится на передержке. В дальнейшем ей понадобится заботливый хозяин. А ее щенкам хозяин нужен уже сейчас: без матери им будет сложно выжить. Пока малышей подкармливает горожанка, которая живет неподалеку от места, где располагается их нора. Щенки не знают ласки и к человеку относятся с опаской. Поэтому очень важно приютить их сейчас, чтобы они совсем не одичали.
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