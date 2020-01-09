До -27 и без осадков: какой будет погода на выходных в Кузбассе

Первая рабочая неделя января оказалась совсем короткой: всего два дня. И вот уже на горизонте вновь маячат выходные. Какой будет погода в конце недели? Об этом рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 10 января, ночью ожидается -14… -19 градусов, при этом местами температура воздуха может опуститься до -27. Днем воздух прогреется до -8… -13. Правда, в некоторых районах будет холоднее: около -18 градусов. Ночью пройдет небольшой снег, днем он сохранится лишь местами. При этом ожидается изморозь, а скорость южного ветра составит 2-7 метров в секунду.

Ночь в субботу, 11 января, ожидается более морозной: -17… -22. Впрочем, местами по-прежнему будет до -27 градусов. Днем синоптики прогнозируют 13-18 градусов мороза. Вероятность осадков невелика, а ветер, хотя и сменит направление на юго-восточное, останется слабым.

В воскресенье, 12 января, ночью будет еще холоднее: -22… -27 градусов уже на территории всей области. Днем же воздух прогреется до -7… -12, и лишь местами будет морозно - до -17 градусов. Осадков не ожидается, юго-восточный ветер останется прежним.

К понедельнику потеплеет уже на всей территории Кузбасса. Если днем синоптики прогнозируют от 12 до 17 градусов мороза, то днем - лишь -7… -12. Порывистый - до 14 метров в секунду - ветер принесет снег. Где-то он будет небольшим, а где-то - умеренным.