Есть пострадавшие: в Кемерове на мосту столкнулись семь автомобилей
Сразу семь автомобилей столкнулись утром 14 января на Кузбасском мосту в Кемерове. Специалисты Гоставтоинспекции составили предварительную картину массового дорожно-транспортного происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Кузбасском мосту в Кемерове.ВИДЕО: Алексей Поступной
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 07.40 на улице Терешковой в районе транспортной развязки в направлении жилого района Лесная поляна. Предварительно специалисты ГИБДД установили, что водитель автомобиля Toyota Auris двигался со стороны Рудничного района. В какой-то момент он не справился с управлением и поочередно столкнулся с тремя автомобилями, которые двигались в попутном направлении. После этого иномарку вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в еще три машины.
- На месте ДТП за медицинской помощью обратились два человек, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
Даже спустя три часа после аварии сотрудники ГИБДД продолжаю регулировать движение на месте аварии, разгружая возникшие затруднения.
По факту ДТП проводится административное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и степень вины каждого из участников происшествия.
Госавтоинспекция Кузбасса напоминает водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения, при ее выборе учитывать, в том числе, дорожные и метеорологические условия. Выбранная скорость движения должна обеспечивать полный контроль за управлением транспортом
ИСТОЧНИК KP.RU