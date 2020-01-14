2020-01-14T12:11:52+03:00
Общество

Мусорную реформу в Кузбассе будет контролировать спецотдел

Такое решение принял губернатор региона
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Мусорную реформу в Кузбассе будет контролировать спецотделМусорную реформу в Кузбассе будет контролировать спецотделФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Компромисс в «мусорных войнах», которые развернулись в Кузбассе 9 и 10 января, найден. На селекторном совещании, в котором принимали участие главы муниципалитетов, губернатор Сергей Цивилев и собственник компании «ЭкоТек» договорились о путях решения конфликта.

С 1 февраля в структуре департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса будет создан специальный отдел. Его специалисты будут сопровождать мусорную реформу и контролировать соблюдение законодательства в этой сфере.

Создание спецотдела стало актуальным после того, как сразу несколько городов юга Кузбасса буквально погрязли в мусоре, который регоператор по обращению с ТКО «ЭкоТек» отказался вывозить. Из-за этого 9 и 10 января и контейнеры, и контейнерные площадки уже на следующий день оказались переполненными. Областные власти и руководители муниципалитетов своими силами исправляли ситуацию, а потом сели за стол переговоров а собственником компании Георгием Лавриком и управляющим директором ООО «ЭкоТек» Андреем Функом.

- Такие методы работы в Кузбассе не допустимы. Ни при каких обстоятельствах останавливать вывоз мусора нельзя, тем более в таком регионе, как Кузбасс, с высочайшей плотностью населения. Мы несем ответственность перед жителями, -Отметил Сергей Цивилев.

В свою очередь, Георгий Лаврик заявил, что компания уже более года несет определенные убытки, так как объемы вывозимого мусора превышают оплаченные. Следовательно, действия компании не являются противозаконными. Лаврик потребовал вне очереди повысить тариф для населения на вывоз мусора. Однако губернатор занял категоричную позицию.

- Повышать цену не своевременно, нужно искать другие пути. Прежде всего, навести порядок в договорной базе - регоператору и муниципалитетам сверить все данные по базе данных юридических и физических лиц. Все главы территорий подтвердили готовность к совместной работе. Тем более, что в Кузбассе есть отлично зарекомендовавшие себя методики по работе с получателями услуг в электроэнергетике, - заявил Сергей Цивилев.

Сейчас Правительство Кузбасса делает все возможное для того, чтобы оказать помощь в организации работы регоператора. А муниципалитеты напрямую заинтересованы в проведении мусорной реформы. Так, еще в 2019 году Правительство Кузбасса направило 25 миллионов рублей из областного бюджета на приобретение контейнеров для зоны «Юг».

Первым шагом к разрешению конфликта стала договоренность с руководством «ЭкоТека» о том, что компания передаст в электронном виде в муниципалитеты базу уже заключенных договоров, чтобы ее актуализировать.

- Это поможет проверить правильность начисления платы каждому жителю и предпринимателю, отследить процесс заключения и выполнения договоров, что особенно важно для бизнеса и частного сектора, - отмечает пресс-служба администрации Правительства Кузбасса.

Контроль за исполнением поручения Сергей Цивилев возложил на своего первого заместителя Вячеслава Телегина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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