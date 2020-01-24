Кузбассовцам рассказали, как избежать коронавирусной инфекции

Жителям Кузбасса рассказали, как распознать коронавирусную инфекцию и как избежать ее.

В кузбасских аэропортах обеззараживают воздух и вводят другие меры профилактики, чтобы вовремя определить пассажиров, которые завезти в регион смертельно опасный коронавирус. Одновременно с этим специалисты кузбасского Роспотребнадзора рассказали о симптомах, характерных для заболевших. А также о том, как избежать болезни.

Симптомы коронавирусной инфекции

На начальной стадии заболевания у человека поднимается высокая температура, появляется слабость и недомогание, кашель с небольшим количеством мокроты, а также головная боль. Постепенно у заболевшего появляется ощущение нехватки воздуха, щатем – атипичная пневмония, которая приводит к летальному исходу. На сегодняшний день нет средств специфической профилактики заболевания,

- Лечение назначается симптоматическое. Средства специфической профилактики не разработаны, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. - Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.

Как избежать инфекции?

Избежать заболевания можно, соблюдая меры предосторожности. Сейчас они более актуальны для тех, кто выезжает в Китайскую народную республику.

- при планировании зарубежных поездок уточняйте эпидемиологическую ситуацию;

- употребляйте только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- откажитесь от посещения зоопарков и любых мероприятий, где задействованы животные;

- обязательно носите медицинские маски;

- мойте руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания при нахождении за рубежом, обращайтесь за медицинской помощью. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением!

- при появлении лихорадки или гриппоподобных симптомов при возвращении из заграничной поездки немедленно обратитесь за медицинской помощью. Обязательно сообщите врачу о времени и месте пребывания в КНР.

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