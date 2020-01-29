2020-01-29T19:56:00+03:00
Общество

Кемеровчанин спросил у школьницы: «Я хороший?» - и выстрелил в нее

Юношу с пистолетом из кемеровского парка отправили на лечение [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Кемеровчанин спросил у школьницы: «Я хороший?» - и выстрелил в нее. ФОТО: пресс-служба АКОКемеровчанин спросил у школьницы: «Я хороший?» - и выстрелил в нее. ФОТО: пресс-служба АКО
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Стрелявшего в школьницу в кемеровском парке Ангелов задержали. Как оказалось, проблемы с законом и поведением в обществе у юноши не впервые.

- Я своей дочке спокойно раньше разрешала гулять в парке Ангелов: он очень красивый, есть охрана, да и подростки уже полюбили это место, - начинает рассказ кемеровчанка Татьяна Панченко.

Кемеровчанин спросил у школьницы: «Я хороший?» - и выстрелил в нее.Видео: Татьяна Панченко

Вот и 28 января она спокойно отпустила дочь на прогулку. Но именно в тот день все пошло не так. 13-летняя девочка с подругой гуляла в парке Ангелов. Неожиданно девочки заметили, что их преследует высокий молодой человек. Они попытались уйти от него подальше. Внезапно юноша открыл по девчонкам стрельбу. Несколько пуль просвистели совсем рядом с ними, а потом стрелок подошел к девочкам близко-близко и спросил:

- Я хороший?

Не получив ответа, направил на одну из них пистолет и выстрелил в ногу. А потом повторил вопрос:

- А так?

Подруги добежали до пункта полиции, и стражи порядка задержали стрелка. Вскоре приехали родители девочки, написали заявление. Заодно выслушали угрозы от стрелка в свой адрес. А чуть позже выяснилось, что юношу с пистолетом… отпустили. Оружие оказалось игрушечным, а сам он - несовершеннолетним. Более того, 17-летний стрелок уже не раз попадал в поле зрения полиции.

- Он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие хищения, мелкое хулиганство и нанесение побоев, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Кроме того, за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлекались законные представители подростка.

В отношении матери стрелка сотрудники полиции составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Сам же юноша на время лишен свободы. Он состоит на учете в Кемеровской областной клинический психиатрической больнице, и его госпитализировали на стационарное лечение.

Девочку же направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

- У дочери большой кровоподтек на ноге, при ходьбе - боль. У нее появился страх выходить на улицу, ходить в школу: на улице еще темно, - рассказывает мама девочки, Татьяна Панченко. - И я прекрасно понимаю, почему. По сути, взрослые не смогли ее защитить от высокого юноши с пистолетом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. Наказание предусматривает штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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