Огромная стая волков идет из Казахстана: кузбассовцы делятся видео в соцсетях

Фото и видео с кадрами, на которых запечатлена огромная стая волков, делятся кузбассовцы в социальных сетях. При этом жители региона ссылаются на официальное сообщение экстренных служб.

«К границе со стороны Казахстана движется большая стая волков. Жители региона сообщают об опасности. Рекомендуется ограничить прогулки и запретить рыбалку. Детей необходимо держать в поле зрения родителей. Особенно опасными могут быть районы юга Кузбасса», - такое сообщение, да еще и подкрепленное кадрами видео, снятого с вертолета, взбудоражило не только жителей юга Кузбасса, но и всего региона.

Примечательно, что на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы Новокузнецка в соцсетях подобного сообщения попросту нет. Более того, жителям региона не стоит опасаться нашествия хищников со стороны Казахстана.

- Сообщение, которое распространяется в сетях, не имеет отношения к Новокузнецку. В ЕДДС информации о стае волков не поступало, и такое сообщение мы нигде не размещали, - отметили в Управлении по защите населения и территории города Новокузнецка. - Кто и зачем рассылает эти фото и видео, мы не знаем.

К ЕДДС Новокузнецка это сообщение не имеет отношения. ФОТО: соцсети

Откуда же взялось это видео? Если набрать в поисковике «огромная стая волков движется», тут же будут предложены варианты: на Новосибирск, на Алтайский край, на Кузбасс и даже на Башкирию! А в одном из случаев в подписи к видео и вовсе написано, что волки идут из России в Казахстан.

Во всех сообщения будут одни и те же кадры видео с одной и той же стаей животных. При этом экстренные службы и в Башкирии, и в Новосибирске, и на Алтае опровергают информацию о хищниках. А многие комментаторы к видео отмечают, что на нем запечатлены скорее олени или маралы, чем волки.

Поэтому не нужно доверять сомнительным сообщениям в сети и прежде, чем паниковать и пересылать подобные кадры, стоит проверять информацию у официальных источников.

Напомним, это не первое видео с волками, которое активно распространяется в интернете с привязкой к разным регионам. Так, в январе в мессенджерах распространялась информация о волках, нападающих на собак. Как оказалось, к Кузбассу они не имели никакого отношения.

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