2020-02-06T16:55:58+03:00
Общество

Известный новокузнецкий маньяк вновь привлек к себе внимание

Он вошел в цикл публикаций о самых кровавых преступниках России
Мария КОЛОСОВА
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Известный новокузнецкий маньяк вновь привлек к себе внимание. Фото: Кадр из фильма "Криминальная Россия"Известный новокузнецкий маньяк вновь привлек к себе внимание. Фото: Кадр из фильма "Криминальная Россия"
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Маньяк из Новокузнецка Александр Спесивцев, который в 90-х годах держал в страхе весь город, снова привлек к себе внимание. Портал Lenta.ru сделал его героем одной из публикаций цикла о самых кровожадных маньяках нашей страны.

Напомним, что новокузнецкий потрошитель подозревается как минимум в 82 убийствах, совершенных с 1991 по 1996 годы, хотя по факту удалось доказать лишь 19.

Последними жертвами маньяка, которые зашли в нехорошую квартиру №357 по Пионерскому проспекту, стали три подружки 13 и 15 лет. Выжить смогла только одна из них, она сумела дать показания в больнице, но спустя три дня умерла. К слову, заманивала жертвы мать Александра Спесивцева Людмила. Она же потом избавлялась от останков жертв своего сына, сбрасывая их в местную речку Абу.

После того, как маньяка поймали, его ждало долгое судебное разбирательство, в ходе которого Спесивцева признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в Волгоградской области, где он и находится по сей день. Правда, время от времени появляются слухи, что маньяка все же выпустили, но это не так. Даже если его признают вменяемым, то пребывание в психиатрической больнице он сменит на пожизненную прописку в тюрьме.

Не избежала наказания и мать Александра Спесивцева. Она провели 13 лет в Мариинской женской колонии, откуда вышла в 2009 году. В ту самую злополучную квартиру ей не дали вернуться горожане, поэтому по слухам Людмила Спесивцева поселились с дочерью в Осинниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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