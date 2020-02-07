В Новокузнецком районе при столкновении двух автомобилей погибла молодая женщина. Еще три человека попали в больницу с травмами. Это ДТП спровоцировало столкновение еще трех автомобилей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="708" height="424" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/759495" frameborder="0"></iframe> «Стекло головой выбила»: Молодая женщина погибла в ДТП под Новокузнецком.Видео: vk.com, "Регион 42"

Около шести часов вечера в пятницу, 7 февраля, под Новокузнецком произошло смертельное ДТП. На 231 километре автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» столкнулись автомобили «Ниссан» и «Лексус». Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Камера запечатлела иномарку, которая превратилась в груду металлолома.

- Девушка молодая, стекло головой выбила. Погибла, - отмечает автор видео. –Санек живой.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем «Ниссан» не справилась с управлением. Она выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Лексус».

- В результате ДТП водитель «Ниссана» погибла, ее пассажир, а также два человека, передвигавшихся в «Лексусе», доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

Это ДТП спровоцировало столкновение еще трех автомобилей на этом же участке дороги. В этом ДТП пострадали только автомобили, люди же не получили травм.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.