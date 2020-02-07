2020-02-07T19:24:27+03:00
Происшествия

«Стекло головой выбила»: Молодая женщина погибла в ДТП под Новокузнецком

Еще три человека с травмами доставлены в больницу [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«Стекло головой выбила»: Молодая женщина погибла в ДТП под Новокузнецком. ФОТО: кадр видео "Регион 42"«Стекло головой выбила»: Молодая женщина погибла в ДТП под Новокузнецком. ФОТО: кадр видео "Регион 42"
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В Новокузнецком районе при столкновении двух автомобилей погибла молодая женщина. Еще три человека попали в больницу с травмами. Это ДТП спровоцировало столкновение еще трех автомобилей.

«Стекло головой выбила»: Молодая женщина погибла в ДТП под Новокузнецком.Видео: vk.com, "Регион 42"

Около шести часов вечера в пятницу, 7 февраля, под Новокузнецком произошло смертельное ДТП. На 231 километре автодороги «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк» столкнулись автомобили «Ниссан» и «Лексус». Очевидцы сняли на видео последствия ДТП. Камера запечатлела иномарку, которая превратилась в груду металлолома.

- Девушка молодая, стекло головой выбила. Погибла, - отмечает автор видео. –Санек живой.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем «Ниссан» не справилась с управлением. Она выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Лексус».

- В результате ДТП водитель «Ниссана» погибла, ее пассажир, а также два человека, передвигавшихся в «Лексусе», доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.

Это ДТП спровоцировало столкновение еще трех автомобилей на этом же участке дороги. В этом ДТП пострадали только автомобили, люди же не получили травм.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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