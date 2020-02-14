2020-02-14T12:29:18+03:00
Общество

В новокузнецкой мэрии объяснили, почему сняли баннер «Нигдегорода»

Хоррор-реклама пугала горожан
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В новокузнецкой мэрии объяснили, почему сняли баннер «Нигдегорода». ФОТО: "КузПресс"В новокузнецкой мэрии объяснили, почему сняли баннер «Нигдегорода». ФОТО: "КузПресс"
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Черные баннеры с белыми, словно написанными мелом, буквами некоторое которое время назад появились на улицах города. А потом – исчезли. Почему исчезли надписи «Не пытайтесь покинуть Нигдегород и его окрестности», рассказали в администрации Новокузнецка.

После того, как баннеры исчезли с улиц Новокузнецка, мультипликаторы заявили в социальных сетях, что билборды демонтировали без их согласия. Более того, выяснилось, что неоднозначную реакцию такие же баннеры вызвали и в других российских городах. Там владельцы рекламы нашли выход: разместили на плакатах дополнительные стикеры, где разъяснили суть написанного. К слову, новокузнечане недоумевают: что за странная социальная реклама? Слишком уж негативная.

- Утром прихожу на остановку - а там черный экран с белыми буквами. Выглядело жутко, особенно если стоишь на остановке одна, - признается новокузнечанка Полина И. - Если честно, была уверена, что это реклама какого-то нового квеста.

Не сразу поняли, о чем идет речь и другие горожане.

- Я сам из Новокузнецка, скажу так: о мультике узнал с баннера, но пока не загуглил, была такая мысль, что речь о Новокузнцке. Мол, не пытайтесь ребята даже отсюда свалить. Если бы не загуглил, подумал бы что какая-то странная социальная реклама, - написал в паблике, посвященном мультфильму, один из подписчиков, Николай.

Многие с ним согласились, но отметили, что те же самые мысли возникали относительно других городов. А некоторые и вовсе выдвинули предположения, будто эти баннеры разозлили руководство города. С вопросом, почему же все-таки с новокузнецких улиц исчезли билборды «Нигдегорода», мы обратились в администрацию города.

Тот самый троллейбус, на котором бы не получилось покинуть "Нигдегород". ФОТО: Дмитрий Садов.

Тот самый троллейбус, на котором бы не получилось покинуть "Нигдегород". ФОТО: Дмитрий Садов.

- Действительно, некоторое время назад на улицах Новокузнецка появилась реклама мультфильма. Но сейчас, в преддверии юбилейного Дня Победы, мы посчитали, что лучше разместить больше социальной рекламы, - рассказала начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций города Новокузнецка Галина Ковальчук. – Когда мы поделились планами о размещении баннеров ко Дню Победы с агентством, которое занималось «Нигдегородом», они пошли нам на встречу и согласились предоставить рекламные площади для социальной рекламы.

К слову, некоторое время назад такую же рекламу можно было увидеть и на семи троллейбусах, однако теперь ее тоже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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