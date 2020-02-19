Напротив парка Ангелов в Кемерове отключились светофоры
Утром 19 февраля в Кемерове, напротив парка Ангелов отключились светофоры. И автомобилисты, и пешеходы были встревожены обстановкой на перекрестке.
Напротив Парка ангелов в Кемерове не работают светофоры.Полина ПРИЛУЦКАЯ
«Все едут непонятно как, - написал в редакцию «Комсомольской правды» - Кемерово» встревоженный читатель. - Пешеходам вообще страшно ступать на проезжую часть, когда не горит светофор».
Предположив, что причиной отключения могли стать плановые работы, мы сверились с графиком. Как оказалось, на 19 февраля действительно с 10.00 до 13.00 запланированы ремонтные работы на светофорных объектах, но в другом месте - на пересечении Притомского проспекта и Волгоградской улицы. Здесь меняют шкафы управления светофорами. А на перекрестке улиц Тухачевского и Двужильного такие работы будут проводиться 20 февраля.
Перейти дорогу без светофора - непросто.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
С вопросом, что же случилось со светофорами напротив парка Ангелов, мы позвонили в Центр организации дорожного движения города Кемерово.
«Номер временно не может быть вызван», - раз за разом сообщал автоответчик. Остальные городские номера тоже молчали. Тогда с тем же вопросом мы обратились в диспетчерскую МБУ «Кемдор».
- У нас пока нет сведений о неработающих светофорах. Уточнить в ЦОДД пока тоже нет возможности: в здании нет света, поэтому не работают и телефоны, - бодро ответила диспетчер.
Впрочем, ясность, что случилось со светофорами, внесла городская Госавтоинспекция.
- Был скачок напряжения, возможно, поэтому светофоры отключились. Для регулировки движения инспекторы не привлекались, - сообщили в отделе пропаганды.
ИСТОЧНИК KP.RU