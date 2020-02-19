2020-02-19T09:07:25+03:00
Общество

Напротив парка Ангелов в Кемерове отключились светофоры

Горожане обеспокоены тем, как переходить дорогу
Екатерина РОМАНОВА
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Напротив Парка ангелов в Кемерове не работают светофорыНапротив Парка ангелов в Кемерове не работают светофорыФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Утром 19 февраля в Кемерове, напротив парка Ангелов отключились светофоры. И автомобилисты, и пешеходы были встревожены обстановкой на перекрестке.

Напротив Парка ангелов в Кемерове не работают светофоры.Полина ПРИЛУЦКАЯ

«Все едут непонятно как, - написал в редакцию «Комсомольской правды» - Кемерово» встревоженный читатель. - Пешеходам вообще страшно ступать на проезжую часть, когда не горит светофор».

Предположив, что причиной отключения могли стать плановые работы, мы сверились с графиком. Как оказалось, на 19 февраля действительно с 10.00 до 13.00 запланированы ремонтные работы на светофорных объектах, но в другом месте - на пересечении Притомского проспекта и Волгоградской улицы. Здесь меняют шкафы управления светофорами. А на перекрестке улиц Тухачевского и Двужильного такие работы будут проводиться 20 февраля.

Перейти дорогу без светофора - непросто. Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Перейти дорогу без светофора - непросто.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

С вопросом, что же случилось со светофорами напротив парка Ангелов, мы позвонили в Центр организации дорожного движения города Кемерово.

«Номер временно не может быть вызван», - раз за разом сообщал автоответчик. Остальные городские номера тоже молчали. Тогда с тем же вопросом мы обратились в диспетчерскую МБУ «Кемдор».

- У нас пока нет сведений о неработающих светофорах. Уточнить в ЦОДД пока тоже нет возможности: в здании нет света, поэтому не работают и телефоны, - бодро ответила диспетчер.

Впрочем, ясность, что случилось со светофорами, внесла городская Госавтоинспекция.

- Был скачок напряжения, возможно, поэтому светофоры отключились. Для регулировки движения инспекторы не привлекались, - сообщили в отделе пропаганды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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