Кто и зачем приезжает жить в Кузбасс

Из Кузбасса не только уезжают, но и приезжают, чтобы жить и работать здесь. На сегодняшний день легально в регионе находится около 24 тысяч иностранных мигрантов. Об иммиграционной обстановке в регионе на брифинге рассказали начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Кемеровской области Вячеслав Дубень, его заместители Лариса Берсенева и Виктория Журавлева, а также начальник отдела информации и общественных связей главка Игорь Ситдиков.

Читайте, завидуйте - я гражданин

Ежегодно в рамках программы «Соотечественники» для переселения в Кузбасс приезжают граждане стран бывшего Союза. В прошлом году было подано порядка 1300 таких заявлений. Более половины участников выбрали для проживания крупнейшие кузбасские города - Кемерово и Новокузнецк. Теперь в Кемеровской области проживает 2540 человек по этой программе, что на четверть превышает показатели 2018 года. Больше всего соотечественников прибыло из Казахстана и Таджикистана.

В 2019 году 4 тысячи человек, в том числе 1200 несовершеннолетних, получили российское гражданство. В ведомстве рассказали, что в этом вопросе к каждому человеку подходят индивидуально и, если необходимо, идут навстречу. Так, осенью 2019 года 98-летняя гражданка Казахстана и ветеран ВОВ Акулина Камчугова получила российское гражданство на дому (подробности).

Не только строители, но и руководители

Приезжает в Кемеровскую область и иностранная молодежь, желающая получить образование в ведущих вузах Кузбасса. Основной костяк иностранных студентов составляют молодые люди из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Учащиеся из дальнего зарубежья в основном представлены гражданами Индии в количестве 420 человек. В общей сложности в наших вузах обучаются представители 40 стран.

Ежегодно около 20 тысяч иностранных граждан приезжает в Кузбасс на заработки. Большинство - из стран ЕАЭС, Узбекистана и Таджикистана. В Кемеровской области в 2019 году было выдано 6857 патентов, для сравнения, в 2018 году - 5040. К слову, стоимость патента в Кузбассе на сегодняшний день составляет 4305 рублей и 5 копеек в месяц на одного человека. Основная сфера деятельности трудовых мигрантов на основании патента - это ведение домашнего хозяйства и строительство. На долю первого и второго пришлось около 3,5 тысячи и около 1000 человек соответственно. Граждане дальнего зарубежья в 2019 году получили 540 разрешений на работу. Это позволило привлечь в регион 36 иностранных высококвалифицированных специалистов, 10 руководителей предприятий, 82 инженера и 23 техника. Всего, по данным налоговой службы, в бюджеты муниципалитетов Кемеровской области в 2019 году поступило 160 миллионов 750 тысяч рублей за счет иностранных работников.

Игорь Ситдиков и Вячеслав Дубень рассказали об иммиграционнной обстановке в регионе. Фото: ГУ МВД России по КО

Въезд запрещен

На брифинге также поговорили о гражданах Китая, находящихся на территории Кемеровской области. В связи с эпидемией COVID-2019 с 19 февраля кемеровское ГУ МВД прекратило выдачу приглашений на работу и виз для китайских граждан. Мигранты, которые уже пребывают в Кузбассе легально, находятся под наблюдением специально созданной правительством Кемеровской области комиссии. В целях эпидемиологического надзора вся необходимая информация по этим гражданам передается Главным управлением МВД по Кемеровской области в Роспотребнадзор. По словам представителей ведомства, граждане Китая в этом году официально не въезжали на территорию Кузбасса. Однако в управлении подчеркнули, что существуют миграционные потоки. Например, китайский гражданин, состоящий на миграционном учете в Москве, решил посетить наш регион, такие случаи ведомство не учитывает. Кстати, в 2019 году Кузбасс посетили 4200 туристов, в 2018-м эта цифра составляла 3600 человек.

КСТАТИ

Квартиры не резиновые

В 2019 году в Кузбассе было составлено более 20 тысяч протоколов об административных правонарушениях, не обошлось и без уголовных преступлений, связанных с миграцией. Было возбуждено 615 уголовных дел: из них 20 - за организацию незаконной миграции, 255 - фиктивную регистрацию и 308 - за фиктивную постановку на миграционный учет. В ходе работы сотрудникам полиции удалось взыскать с нарушителей в общей сложности 42,5 миллиона рублей. Помимо этого, было вынесено 496 решений о выдворении и 140 решений о депортации.

В Кузбассе, как и в других регионах, есть проблема так называемых резиновых квартир. В нашем крае основная масса таких мест приходится на Кемерово и Новокузнецк. Обо всех этих квартирах главное управление знает и тщательно работает по этому вопросу, в том числе совместно с другими ведомствами.