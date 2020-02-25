Десятки тысяч рублей на спасение сбитой на дороге собаки кузбассовцы собрали за пару часов

Рыжего небольшого пса никто и никогда не учил правилам дорожного движения. А дорогу он научился переходить самостоятельно: покрутит головой – и бежит скорее. Но в понедельник, 24 февраля, этот способ не сработал. Миг – и небольшая рыжая собака в ошейнике оказалась под колесами автомобиля.

Все ехали мимо

Пес лежал прямо на проезжей части, жалобно скуля. Время от времени он пытался встать, но жгучая боль давала лишь чуть-чуть приподняться на передних лапах. А потом пес снова падал, скулил. Мимо проносились машины, старательно объезжая рыжий комок боли и страха. И вдруг одна из них остановилась.

- Я вез свою маму на автовокзал, ехали по улице Сибиряков-Гвардейцев. После стадиона увидел, что на дороге какая-то «возня». Сразу понял, что там что-то случилось, - рассказал Руслан Зотов. – Машины перестраивались в правый ряд, и я тоже перестроился. А потом увидел собаку.

Одного взгляда в полные боли глаза хватило, чтобы принять решение: собаку надо спасать! Молодой человек вместе с мамой аккуратно положили пса в машину и повезли в ветклинику. Врач осмотрел раненого и вынес вердикт: нужно усыплять.

- Травмы тяжелые. Если выживет, нужно будет делать дорогостоящую операцию. Это же не ваша собака? Зачем вам такие траты? Зачем ей такие мучения? Усыпите… – слова врача звучали логично, но неправильно.

Полные боли глаза собаки просили о помощи. ФОТО: Руслан Зотов

Будем спасать!

Пока врач говорил, пес, тихо поскуливая, смотрел на Руслана, словно понимая: в нем спасение. Как можно подвести доверившееся тебе существо? И тогда Руслан вспомнил о том, что не так давно ездил со своей собакой породы ши-тцу к ветеринару, и решил отвезти туда же и сбитого машиной пса.

- Мы помчались в клинику на другой конец города. Там сделали рентген, поставили обезболивающее, кровоостанавливающие уколы, - рассказывает Руслан. - Доктор сказал, что нужно подождать перед операцией.

Рентген показал: у собаки поврежден таз, возможно – пострадали внутренние органы. Но, самое главное, одна из лапок оказалась сломанной. Да так, что без операции не обойтись.

Снимок, на котором видны травмы. ФОТО: Руслан Зотов

"Все, чем могу..."

Тогда Руслан решил обратиться к кемеровчанам через соцсети. Возможно, найдутся такие же неравнодушные любители животных и помогут собрать нужную сумму: по 500 рублей в день за пребывание в клинике, порядка 12 тысяч – на операцию. Да еще на лекарства… Особо ни на что не надеясь, он разместил пост в социальных сетях – и тут оказалось, что людей, готовых помочь, много. Через четыре часа нужная сумма набралась – и даже немного больше.

- Я никогда не верил, что возможно собаке через соцсети собрать какое-то количество денег, - удивляется Руслан. - Все-таки у нас есть хорошие люди. Откликнулось порядка 250 человек.

Судя по ошейнику, кто-то заботится о собаке. ФОТО: Руслан Зотов

Суммы были разные: в основном небольшие: 11 рублей, 50, 100, 500... "Перевел немного, все, чем могу..." - такие сообщения нередко оставляли горожане в комментариях к посту о сборе денег. Но была и пара солидных взносов – в несколько тысяч рублей. Мужчина уже начал выкладывать финансовый отчет, на что направлены деньги. Все, что останется после лечения, он намерен передать тому, кто в этом нуждается, адресно.

Рыжий пес, сбитый машиной, сейчас находится в ветеринарной клинике. Врачи ставят уколы, чтобы облегчить ему боль. Состояние стабильно тяжелое, от еды пес отказывается. Как только ему станет немного лучше, врачи будут решать вопрос об операции. Пока же Руслан разыскивает владельца собаки: видно, что пес, хоть и жил на улице, но кто-то о нем заботился. Об этом говорит ошейник – возможно, ручной работы.

Пес находится в клинике и даже не подозревает, сколько людей ему хотят помочь. ФОТО: Руслан Зотов

- Вот лежит сейчас пес в ветклинике, и даже не подозревает, сколько у него друзей, - так написала супруга Руслана на своей странице в Инстаграм.

И хочется верить, что неравнодушие кемеровчан способно подарить веру в лучшее и спасти жизнь маленького рыжего пса.