2020-02-27T11:02:26+03:00
Общество

У сбитого на дороге в Кемерове пса нашлись хозяева

Пес по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии
Екатерина РОМАНОВА
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У сбитого на дороге в Кемерове пса нашлись хозяева. ФОТО: Руслан ЗотовУ сбитого на дороге в Кемерове пса нашлись хозяева. ФОТО: Руслан Зотов
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У пса, который попал под колеса автомобиля на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове, нашлись хозяева. А заодно стала известна кличка травмированной собаки.

У сбитого на дороге в Кемерове пса нашлись хозяева.Видео: Роман Зотов

Кемеровчане не остались равнодушными к беде, которая случилась с рыжим псом в Кемерове. Его, попавшего под колеса автомобиля, подобрал и привез в ветеринарную клинику Руслан Зотов (имя изменено по просьбе героя публикации. - Ред.) На собаке - ошейник, значит, он не бездомный! За несколько часов неравнодушные горожане собрали сумму, необходимую для операции, содержания пса в клинике и оплаты лекарств. Однако с операцией врачи не торопятся: состояние собаки стабильно тяжелое, от пищи он отказывается. Мужчина, подобравший пса, попросил хозяина собаки откликнуться.

- Пес находится в тяжелом состоянии, он боится нас и ветеринаров и, как следствие, отказывается от еды. Пока собака не начнет кушать, операцию проводить врачи не будут. С хозяином все было бы проще... - отмечает Руслан.

И вот - радостная весть: на связь вышла родственница хозяина собаки. Она рассказала, что звать пса Бимкой, ему меньше года. Жил в доме на Сибиряках и никогда не бегал один по улице. Но тут высокие сугробы позволили ему перепрыгнуть через забор. А дальше - дорога, боль, клиника…

Хозяин пока не спешит в ветклинику, однако его родственница согласилась приехать к Бимке. Пес, отказывающийся от пищи и с неохотой идущий на контакт, узнал женщину и впервые за несколько дней завилял хвостом. И впервые же за все время согласился немного поесть.

«Реакция Бима на знакомый голос видна на видео - трогает до глубины души, посмотрите со звуком», - написал на своей странице «ВКонтакте» Руслан Зотов.

Врачи планируют операцию 27 февраля, однако вопрос о ее проведении по-прежнему открытый.

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Рыжего небольшого пса никто и никогда не учил правилам дорожного движения. А дорогу он научился переходить самостоятельно: покрутит головой - и бежит скорее. Но в понедельник, 24 февраля, этот способ не сработал. Миг - и небольшая рыжая собака в ошейнике оказалась под колесами автомобиля. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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