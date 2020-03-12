Цветы и концерт для биатлонистки: на разрезе компании АО «Стройсервис» поздравляли знаменитую спортсменку

Чемпионка Европы по биатлону Евгения Павлова в преддверии 8 марта побывала на разрезе «Шестаки» группы предприятий АО «Стройсервис». В этот день здесь чествовали представительниц прекрасной половины трудового коллектива. Евгения успешно выступает на соревнованиях, и ей было особенно приятно принимать поздравления от компании, которая поддерживает ее стремления к вершинам спорта.

Гости праздника брали у Евгении автографы. ФОТО: Алексей Иванов.

- Это шикарный праздник, – делится впечатлениями Евгения Павлова. – Давно на таком не была. Спасибо большое за поздравление! Благодарю за поддержку компанию «Стройсервис». Я чувствую особую ответственность за оказанное компанией доверие и приложу все усилия для достижения поставленных целей.

Совсем недавно Евгения поднялась на высшую ступень пьедестала. ФОТО: Алексей Иванов.

Евгения принимала поздравления не только с праздником весны и красоты, но и с заслуженными победами: в конце февраля она поднялась на высшую ступень пьедестала почета в Беларуси, а сейчас уже начала подготовку к чемпионатам России и мира. АО «Стройсервис» поддерживает перспективную спортсменку.

Компания помогает и другим спортсменам Кузбасса. Так, на протяжении 17 лет под флагами "Стройсервиса" покоряют мир кузбасские тайбоксеры. А в прошлом году благодаря компании в Гурьевском районе состоялись всероссийский турнир по тяжелой атлетике и чемпионат Кузбасса по плаванию на открытой воде «Шахтерская миля».

Евгения Павлова - одна из самых перспективных биатлонисток Кузбасса. ФОТО: Алексей Иванов.

- Мы ремонтируем спортзалы, помогаем спортсменам с инвентарем и сборами, – рассказывает заместитель директора по персоналу АО «Стройсервис» Евгений Дуров. – Многие ребята, которым мы помогли стали чемпионами мира. Мы видим результат своего участия и будем продолжать поддерживать наш спорт.