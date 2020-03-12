2020-03-12T11:12:40+03:00
Общество

Медики рассказали о состоянии снятого в Кемерове с авиарейса пассажира

Из-за мужчины самолет совершил экстренную посадку в Кузбассе
Екатерина РОМАНОВАЛЕОНИД АНДРЕЕВ
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Медики рассказали о состоянии снятого в Кемерове с авиарейса пассажираМедики рассказали о состоянии снятого в Кемерове с авиарейса пассажираФото: Кирилл ЧАЩИН
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Стало известно о состоянии 58-летнего пассажира авиарейса Иркутск - Москва, попавшего в больницу Кемерова. Мужчину с приступом сняли с самолета.

Врачи рассказали о состоянии пассажира, из-за которого утром 12 марта совершил экстренную посадку в Кемерове самолет, направлявшийся из Иркутска в Москву. Сразу после приземления врачи осмотрели мужчину и доставили его в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

- Сегодня к нам в больницу поступил пациент, которого сняли с борта самолета после случившегося обморока. Ему была оказана вся необходимая медицинская помощь и проведены исследования, - сообщили в пресс-службе больницы. - Несколько часов он находился в стационаре под наблюдением врачей. В настоящее время пациент в удовлетворительном состоянии выписан домой.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, и в скором времени он сможет продолжить перелет или отправиться в пункт назначения другим способом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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