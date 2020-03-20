2020-03-20T18:30:33+03:00
Общество

Нужную Кузбассу модернизацию Восточного полигона РЖД приравнивают к Крымскому мосту

Благодаря Восточному полигону Кузбасс получит возможность экспортировать уголь
Екатерина РОМАНОВА
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Нужную Кузбассу модернизацию Восточного полигона РЖД приравнивают к Крымскому мосту. ФОТО: администрация Правительства КузбассаНужную Кузбассу модернизацию Восточного полигона РЖД приравнивают к Крымскому мосту. ФОТО: администрация Правительства Кузбасса
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Модернизация Восточного полигона РЖД важна для многих отраслей экономики России. Кузбасс – не исключение. Ведь это создаст условия для экспорта кузбасского угля на перспективные рынки стран Азии.

Уже известно, что модернизация Восточного полигона РЖД, который необходим Кузбассу для торговли углем будет идти в особом приоритетном режиме. Таком же, как при строительстве Крымского моста или олимпийских объектов в Сочи. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Также он отметил, что соответствующие решения правительство России примет до начала лета.

- Для того, чтобы выйти на те показатели темпов строительства, которые были запланированы в условиях сложной ситуации в экономике мира и в экономике Российской Федерации, нам нужно пойти на беспрецедентные меры. То есть по сути дела сделать такие же изъятия из действующего законодательства, на которые мы шли, когда строили Крымский мост или готовились к олимпиаде в Сочи. В этом смысле полигон Восточный для вывоза угля мы приравниваем к Олимпиаде в Сочи и строительству Крымского моста, - отметил Андрей Белоусов, выступая на совещании по вопросам стратегии развития Кузбасса.

Во время совещания Сергей Цивилев отметил, что для развития региона нужно реализовать ряд проектов. А для этого нужна поддержка федерального центра. Среди этих проектов – строительство дороги в обход Кемерова протяженностью 47,7 километра, а также развитие международных аэропортов в Кемерове и Новокузнецке и строительство двух крупных спортивных комплексов

- Постараюсь, чтобы эти вопросы были решены. В конечном счете, это и международное лицо Кузбасса, и очень важные объекты, для того чтобы люди могли нормально здесь жить и работать, и отдыхать, и спортом заниматься, - сказал Андрей Белоусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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