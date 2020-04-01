Губернатор Кузбасса записал аудио- и видеообращение к жителям Кузбасса, в котором объяснил, почему в регионе вводится режим самоизоляции. Особый акцент он сделал на необходимости оставаться дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/770059" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев обратился к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом.Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сергей Цивилев отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается и за рубежом, и в России. В Кузбассе ситуация пока остается спокойной: в больнице Кемерова на 31 марта находился лишь один пациент с подтвержденным диагнозом. Два кузбассовцы уже прошли лечение и выписаны. 10 кузбассовцев, контактировавшие с заболевшими, находятся в больнице под наблюдением врачей.

Губернатор подчеркнул, что большинство жителей региона соблюдает режим самоизоляции, однако были и те, кто проигнорировал призыв оставаться дома во время нерабочей недели.

- Есть те, кто до сих пор не считает коронавирус серьезной угрозой. Знаю, что на выходных многие гуляли, общались с друзьями, ездили на природу и даже в другие регионы. Это безответственное, неразумное поведение! – отметил Сергей Цивилев. – Поэтому по совету специалистов и по примеру других регионов России сегодня мы вводим в Кузбассе временный режим самоизоляции для всех граждан.

Сергей Цивилев объяснил, почему вводится всеобщая самоизоляция из-за коронавируса 00:00 00:00

Жителям региона не рекомендуют покидать квартиру или дом, кроме тех случаев, когда это необходимо сделать. Например, обращение за медицинской помощью, поездка на работу, поход в ближайший магазин или аптеку, прогулка с домашним животным. Губернатор призывает ограничить такие выходы из дома расстоянием в 100 метров. Прорабатывается вопрос для ограничения въезда в регион тех, кто не является жителями Кузбасса. В свою очередь, кузбассовцам не рекомендуют без необходимости покидать регион.