2020-04-06T11:46:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«А был ли мальчик?»: в Кузбассе ребенка назвали Ковидом

Кузбассовцы обсуждают новость о странном выборе имени, а мы разбираемся, правда это или шутка
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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«А был ли мальчик?»: в Кузбассе ребенка назвали Ковидом«А был ли мальчик?»: в Кузбассе ребенка назвали КовидомФото: Иван ВИСЛОВ
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В городе Новокузнецке счастливые родители назвали новорожденного сына Ковидом – в честь вируса, заставившего кузбассовцев отправиться на самоизоляция. Мы разбирались, был ли мальчик.

Эта новость появилась 1 апреля. Одно из изданий сообщило о новорожденном с необычным именем Ковид и даже опубликовало интервью со счастливыми родителями. Отец ребенка якобы уверял, что имя сыну они выбирали вместе с женой и остановились именно на Ковиде.

- Ковид – имя сильное, оригинальное, второго такого же нет. Это не Ваня, Саня, Толя или Коля. Ни с кем не спутаешь, - якобы заявил отец.

Назвали мальчика в честь COVID-19, того самого коронавируса, который покорил полмира, закрыл границы и очень сильно повлиял на экономику ведущих стран мира.

- Надеюсь, что это имя принесет ему счастье. Пусть он будет такой же крутой, - приводит слова счастливого отца издание. - Аппетит у Ковида Олеговича хороший. Спит по-богатырски, но как проснется и начнет кричать, мало никому не кажется.

День смеха прошел, однако новость о ребенке с "коронавирусным" именем неожиданно подхватили многочисленные паблики и даже федеральные издания! Увы, авторы многочисленных постов не обратили внимание на дату публикации новости – 1 апреля. А может, просто решили, что в условиях самоизоляции у кузбассовцев просто разыгралась фантазия - вот и чудят, выдумывая имена младенцам. Мы же решили проверить - действительно ли в Новокузнецке появился малыш со странным именем и обратились в Управление ЗАГС Кемеровской области.

- На настоящий момент Управлением ЗАГС Кемеровской области не зарегистрировано ребенка с таким именем, - сообщила Юлия Кухтина, консультант организационно-территориального отдела.

Вот и получается, что мальчика Ковида, названного в честь коронавируса, на самом деле не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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