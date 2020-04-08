2020-04-08T14:11:21+03:00
Происшествия

Никто не виноват: вынесено решение по делу о гибели 91 горняка кузбасской шахты «Распадская»

Дело в отношении единственного оставшегося подсудимого прекращено
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Никто не виноват: вынесено решение по делу о гибели 91 горняка кузбасской шахты «Распадская»Никто не виноват: вынесено решение по делу о гибели 91 горняка кузбасской шахты «Распадская»Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Кузбассе вынесено окончательное решение по уголовному делу о гибели 91 человека. Все они погибли при аварии на шахте «Распадская», где в мае 2010 года прогремел взрыв.

Междуреченский городской суд прекратил уголовное дело Анатолия Рыжова, бывшего технического директора ЗАО «Распадская угольная компания». Его обвиняли в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц.

- Постановлением Междуреченского городского суда Кемеровской области от 10.01.2020 года, вступившим в законную силу 21.01.2020 года, удовлетворены ходатайства подсудимого Рыжова A.M., его защитника о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Междуреченского городского суда.

Ранее в уголовном деле было восемь фигурантов, из которых под следствием в апрелю 2019 года остался лишь один – Анатолий Рыжов. В отношении шестерых из них уголовные дела были прекращены в начале 2019 года в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении еще одного, Игоря Волкова – в связи с его смертью.

Напомним, трагедия на шахте случилась в ночь с 8 на 9 мая, когда на глубине 200 метров прогремел взрыв. Тогда под завалами оказались 359 человек. Часть из них удалось спасти, однако 133 шахтера получили травмы, а 91 человек, среди которых были горняки и горноспасатели, погиб. Тела 80 из них были извлечены из-под земли, а тела 11 так и не найдены. В 2013 году работа шахты была возобновлена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности при проведении горных работ. К уголовной ответственности привлечены восемь человек, в том числе технический директор угольной компании Анатолий Рыжов, директор ОАО «Распадская» - Игорь Волков, главный инженер Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков. В отношении одного из обвиняемы – бывшего инспектора Ростехнадзора Федора Веремеенко – было прекращено в связи с истечением срока давности. Его вина доказана, однако от наказания Веремеенко был освобожден.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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