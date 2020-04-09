Кто работает в Кузбассе во время коронавируса?

Не все кузбасские предприятия прекратили работу во время режима повышенной готовности из-за коронавируса. Так, изначально нерабочие дни не распространялись на некоторые промышленные предприятия. 2 апреля их список расширился до 16 пунктов, причем помимо компаний, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность города, в нем оказались магазины, где продаются гаджеты, и салоны оптики.

8 апреля Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому этот список увеличился до 25 пунктов. Так, помимо промышленных предприятий, организаций, оказывающих услуги ЖКХ, пассажирских и грузоперевозок, СТО и организаций дорожного комплекса, работать в условиях режима повышенной готовности могут парикмахерские, ателье, МФЦ, ломбарды, нотариальные и адвокатские конторы и другие.

Вот полный список организаций, которые могли работать в условиях самоизоляции кузбассовцев, и тех организаций, которые к ним добавились.

1. Организации нефтегазового сектора, легкой, металлургической, машиностроительной, химической промышленности, а также угледобывающей и перерабатывающей отрасли.

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, ветеринарии, и иные организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие бесперебойную работу указанных отраслей.

3. Организации и специалисты строительной отрасли по проектированию, экспертизе, строительству и контролю.

4. Органы, осуществляющие надзор и выдачу разрешений.

5. Организации дорожного комплекса, задействованные на текущем содержании, капитальном ремонте и реконструкции автомобильных дорог, мостовых сооружений и иных объектов.

6. Организации и индивидуальные предприниматели в сфере производства и оптово-розничной торговли материалами, грузовой и специализированной техникой, запасными частями и расходными материалами к ней, иным оборудованием и спецодеждой в строительной отрасли, жилищно-коммунальном и дорожном комплексе.

7. Организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения.

8. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие в аренду/лизинг грузовую, специализированную технику и оборудование, осуществляющие их ремонт и техническое обслуживание.

9. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, связанную с пожарной безопасностью и охраной труда.

10. Лесопожарные организации, включенные в Сводный план тушения лесных пожаров на территории Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год.

11. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки и грузоперевозки.

12. Станции техобслуживания, пункты мойки автотранспортных средств.

13. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие шиномонтажные и шиноремонтные работы.

14. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие продажу автозапчастей, сельскохозяйственных запчастей, шин для автомобилей и сельскохозяйственной техники.

15. Специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов).

16. Специализированные салоны оптики.

17. Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие парикмахерские услуги и/или маникюрные и педикюрные услуги.

18. Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды и обуви.

19. Организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие уборку и дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию зданий и помещений.

20. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию государственного имущества и прав на него, оценку, в том числе государственную кадастровую оценку, техническую инвентаризацию, кадастровые работы.

21. Организации, осуществляющие покупку электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), реализацию (продажу) электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам.

22. Многофункциональные центры предоставления государственных услуг на территории Кемеровской области - Кузбасса.

23. Ломбарды.

24. Кемеровская областная нотариальная палата, нотариальные конторы, Адвокатская палата Кемеровской области, адвокатские образования.

25. Федерация профсоюзных организаций Кузбасса.