2020-04-09T12:24:07+03:00
Общество

Какие сюрпризы преподнесет погода в Кузбассе на выходных

Синоптики дали прогноз погоды на 10-14 апреля
Галина ШЕЛГАЧЕВА
Поделиться:
От -9 до +18: какие сюрпризы преподнесет погода в Кузбассе на выходныхОт -9 до +18: какие сюрпризы преподнесет погода в Кузбассе на выходныхФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

На неделе в Кузбассе были и жаркие солнечные деньки, и пасмурные, когда шел снег. Какой же будет погода в последние дни уходящей недели и в начале следующей?

У погоды в апреле сложный характер: то солнышко пригревает так, что сгорает кожа на носу, то идет снег. Последние дни уходящей недели обещают быть теплыми. Но наслаждаться этим теплом во время прогулок не советуем: ближайшее время стоит провести в самоизоляции.

В ночь на пятницу, 10 апреля синоптики прогнозируют -3… +2 градуса, при этом при прояснении возможно и до -9. Днем потеплеет до +3… +8 градусов, а скорость южного ветра при порывах может достигать 13 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки.

До -9 градусов местами может опуститься температура в Кузбассе в ночь на субботу, 11 апреля. Впрочем, в большинстве районов столбики термометров будут держаться в пределах -4… +1 градуса. Уже днем потеплеет до +8… +13. Ветер сменит направление на юго-восточное, однако порывы сохранятся. Ночью возможны осадки, а вот днем их вероятность невелика.

В воскресенье, 12 апреля, погода и днем, и ночью останется прежней. Только ветер сменит направление на восточное.

Ночь на понедельник, 13 апреля, будет чуть холоднее предыдущей: температура воздуха будет держаться в пределах -1… -6 градусов, а днем воздух прогреется на территории всей области до +10… +15. Ветер сменит направление на юго-восточное, а его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. Осадков в понедельник синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 14 апреля, ночная температура останется прежней, а дневная будет выше на один градус. Скорость ветра останется прежней, осадков не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мэр Южно-Курильска извинился за то, что ласкал свою вице-мэра во время онлайн-совещания с губернатором
Кресло под игривым чиновником пошатнулось после того, как в сеть попало видео фрагмента конференц-связи губернатора Сахалинской области с главами муниципалитетов
Новости 24
В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса
За нарушителями самоизоляции в Кузбассе будут следить через мобильные телефоны
«Моя очередь обеспечить родителей жильем»: первый получатель льготной сельской ипотеки в Кузбассе поделился впечатлениями
В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия
Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020
Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус
Более 30 пассажиров поезда Москва - Кемерово отправили в самоизоляцию
Кузбасские врачи получат федеральные выплаты за лечение больных с коронавирусом
Пенсию и пособия за апрель в Кузбассе выплатят досрочно
Женщины в 2 раза чаще открывают вклады, чем мужчины
Полиция опровергла фейк о сбежавших из обсерватора кузбассовцах