Какие сюрпризы преподнесет погода в Кузбассе на выходных

На неделе в Кузбассе были и жаркие солнечные деньки, и пасмурные, когда шел снег. Какой же будет погода в последние дни уходящей недели и в начале следующей?

У погоды в апреле сложный характер: то солнышко пригревает так, что сгорает кожа на носу, то идет снег. Последние дни уходящей недели обещают быть теплыми. Но наслаждаться этим теплом во время прогулок не советуем: ближайшее время стоит провести в самоизоляции.

В ночь на пятницу, 10 апреля синоптики прогнозируют -3… +2 градуса, при этом при прояснении возможно и до -9. Днем потеплеет до +3… +8 градусов, а скорость южного ветра при порывах может достигать 13 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки.

До -9 градусов местами может опуститься температура в Кузбассе в ночь на субботу, 11 апреля. Впрочем, в большинстве районов столбики термометров будут держаться в пределах -4… +1 градуса. Уже днем потеплеет до +8… +13. Ветер сменит направление на юго-восточное, однако порывы сохранятся. Ночью возможны осадки, а вот днем их вероятность невелика.

В воскресенье, 12 апреля, погода и днем, и ночью останется прежней. Только ветер сменит направление на восточное.

Ночь на понедельник, 13 апреля, будет чуть холоднее предыдущей: температура воздуха будет держаться в пределах -1… -6 градусов, а днем воздух прогреется на территории всей области до +10… +15. Ветер сменит направление на юго-восточное, а его скорость не превысит 3-8 метров в секунду. Осадков в понедельник синоптики не прогнозируют.

Во вторник, 14 апреля, ночная температура останется прежней, а дневная будет выше на один градус. Скорость ветра останется прежней, осадков не предвидится.