+25 и без осадков: какая погода ждет кузбассовцев с 17 по 21 апреля

Недолгие дожди вот-вот сменятся жаркой солнечной погодой. Уже в воскресенье в Кузбассе ожидается до +25 градусов.

Грядущая ночь на пятницу, 17 апреля, может принести дожди и даже мокрый снег. Так, ночью столбики термометров опустятся до 0… +5, а местами возможно и до -5 градусов. Северо-западный ветер при порывах может достигать 17 метров в секунду, а вот на юге ожидается очень слабый ветер - 0-5 метров. Однако уже днем воздух прогреется до +8… +13, а местами и до +18 градусов.

В субботнюю ночь температура воздуха будет держаться в прежних пределах. А вот днем синоптики прогнозируют уже +13… +18, а местами и до +23. Ветер сменит направление на юго-восточное, а его порывы не превысят 13 метров в секунду. Вероятность осадков в субботу невелика.

19 апреля, в воскресенье, ночью температура воздуха не изменится, а вот столбики термометров местами поднимутся до +25 градусов! В среднем же по области температура будет держаться в пределах +15… +20 градусов. Осадков не ожидается, а ветер сменит направление на южное. Впрочем, его скорость останется прежней.

В понедельник, 20 апреля, ночью ожидается -4… +1 градус. Ветер вновь сменит направление на юго-восточное, а его скорость в ближайшие два дня будет держаться в пределах 3-8 метров в секунду. Осадков по-прежнему не ожидается, как и на следующий день.