200 солнечных электростанций установят жителям Горной Шории

Первая партия автономных солнечных систем генерации прибыла в Кузбасс. Их установят в 38 поселках Горной Шории.

О проблемах с электричеством Сергею Цивилеву рассказывали сами местные жители, когда он зимой приезжал в поселок Кабарлык Таштагольского района.

- Места здесь очень красивые: горы, деревья, тишина. Но добраться зимой можно только на снегоходе, и то - с большим трудом. Шорцы привыкли жить далеко от городов, но это вносит определенные сложности в ведение быта, - рассказал о поездке губернатор. - Люди хотят и чайник вскипятить, и стиральную машину установить, а подключить некуда.

В отдаленных поселках Горной Шории до сих пор либо вообще нет электроэнергии, либо жители пользуются дизельными генераторами. Последние требуют больших затрат на доставку топлива и обслуживание, а электроэнергия дается лишь на несколько часов в день по расписанию.

Зимой Сергей Цивилев пообещал, что в скором времени эти проблемы уйдут в прошлое.

В декабре 2019 года стартовала региональная программа электрификации, в рамках которой в каждом дворе планируется установить солнечные батареи, инверторы, аккумуляторные блоки. Благодаря этому жители таежных поселков смогут круглосуточно получать электроэнергию. В рамках этой региональной программы электрификации отдаленных поселков Горной Шории и приобрели солнечные батареи.

Программа финансируется из областного и местного бюджетов. По предварительным оценкам, на обеспечение всех нуждающихся жителей района солнечными электростанциями потребуется около 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. После установки индивидуальные солнечные панели будут переданы в хозяйственное ведение жителям, которые будут обязаны их своевременно обслуживать.

Пользоваться электроэнергией от солнечных батарей будут жители более 200 частных домов в 38 таежных поселках. К слову, сами солнечные панели и их установка будут бесплатными.

- Обеспечение солнечными панелями домов в отдаленных поселках позволит значительно повысить качество жизни жителей, в том числе шорцев - коренного малочисленного народа Кузбасса. В последние годы есть тенденция к возвращению шорцев на земли предков и возрождению традиционного образа жизни коренного народа вместе с развитием туризма в регионе. Программа электрификации таежных поселков будет этому способствовать, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Монтаж солнечных батарей начнется в конце мая.

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