Кошка с титановыми лапками не может вернуться домой из-за коронавируса

Дымка-титановые лапки из-за коронавируса не может вернуться домой, в Новокузнецк, из ветклиники Новосибирска. В соседнюю область кошка уехала еще до карантина в Кузбассе, и теперь вынуждена общаться с хозяйкой по скайпу.

Скоро будет два месяца, как новокузнечанка Нина Полосухина вынуждена общаться со своей питомицей – кошкой Дымкой – по скайпу. В марте женщина отвезла дымку в Новосибирск, чтобы врач Сергей Горшков помог кошке с травмированной лапкой, а теперь из-за ситуации с коронавирусом не может привезти кошку обратно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/777273" frameborder="0"></iframe> Протезы нисколько не мешают кошке жить полноценно..ВИДЕО: Сергей Горшков

Дымка-хулиганка

Изящная и миниатюрная, кошка Дымка британской породы в 2019 году стала известна далеко за пределами Новокузнецка. Чуть сердитая – как и положено по породе – любопытная мордочка, живой характер и стремительность Дымки – вполне типичны для любой кошки. Если бы не одно но: у Дымки на всех четырех лапках установлены протезы. А обмороженные в детстве ушки и хвостик лишь придают британке хулиганистый вид.

Дымка, брошенная на морозе, лишилась всех лапок. Ее случайно обнаружили в снегу дачники и подарили шанс на жизнь. Новой хозяйкой Дымки стала Нина Полосухина. Выходила напуганную кошку, ставшую инвалидом, отвезла в новосибирскую ветклинику. И там чудесный доктор Сергей Горшков, словно Айболит из сказки, установил Дымке сразу четыре протеза.

Любые ограничения Дымке не по душе. ФОТО: Нина Полосухина

Непоседа-Дымка, как только более-менее пришла в себя и освоилась с ними, принялась носиться, прыгать и скакать, словно протезы – ее родные лапки. И даже умудрилась сломать одну из них. Увы, именно эта лапка оказалась не такой крепкой, как остальные: после перелома косточка срослась, но случились другие проблемы – с тонкой кожей рядом с протезом.

- Дымке нужна была помощь Сергея Горшкова, так что мы поехали 11 марта в Новосибирск. С лапкой и протезом разобрались, Дымку полечили, но вот вернуться домой она пока не может, - с грустью рассказывает Нина Полосухина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/777271" frameborder="0"></iframe> Кошка с титановыми лапками - любительница "позалипать" в телефоне.ВИДЕО: Сергей Горшков

Общение – по телефону

Сейчас Дымка находится в новосибирской клинике, играет с Рыжиком – первым котом, которому протезировали все четыре лапки. О хозяйке помнит, узнает ее голос даже по телефону: они регулярно общаются по скайпу.

- Когда первый раз Дымка увидела и услышала меня по скайпу, она приняла крайне недовольный вид: взгляд сердитый, усы вперед… Видно, что узнала меня и очень обижена. Врач готов перевести Дымку на долечивание дома, но как ее забрать? - продолжает Нина Полосухина. – Если поеду в Новосибирск, потом нужно будет соблюдать изоляцию, да еще и окружающих могу подвести…

Сейчас Дымка - довольная жизнью кошка. А когда-то она осталась калекой и шансы выжить были минимальными. ФОТО: Нина Полосухина.

К слову, Дымка ездит в соседнюю область в клинику исключительно на авто, за рулем которого – сама Нина. Предпочитает быть рядышком с хозяйкой, но не в переноске. Видимо, с замкнутым пространством как-то связаны ее детские травмы.

- Конечно, жду, когда вернется. Без нее дома как-то пусто и тихо. Но ничего, вот закончится карантин, и привезу Дымку домой, - с оптимизмом в голосе заканчивает Нина Полосухина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/777274" frameborder="0"></iframe> У Дымки настоящий "британский" характер: ласковый, но своенравный.ВИДЕО: Нина Полосухина

От редакции:

Дымка – обычная кошка с необычной судьбой. Неравнодушие волонтеров и решительность хирурга из ветклиники дали ей второй шанс на полноценную жизнь. Вы можете поддержать Димку и ее хозяйку Нину Полосухину: вынужденное затянувшееся пребывание в клинике стоит денег, да и в будущем кошке потребуется наблюдение врачей. Связаться с Ниной Полосухиной можно по телефону: 8-923-464-98-22.

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