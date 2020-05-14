2020-05-14T12:34:32+03:00
Общество

Жаркие и дождливые выходные ожидаются в Кузбассе

Синоптики дали прогноз погоды на грядущие выходные
Екатерина РОМАНОВА
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Жаркие и дождливые выходные ожидаются в КузбассеЖаркие и дождливые выходные ожидаются в КузбассеФото: Ирина АВТУШКО
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Погода продолжает радовать кузбассовцев теплом. Так, в ближайшие дни дневная температура будет держаться в пределах +20… +30 градусов. Особенно актуально это сейчас, когда начинаются отключения горячей воды.

В ночь на пятницу, 15 мая, в Кузбассе ожидается от двух до семи градусов тепла. Но уже днем воздух прогреется до +20… +25, а местами и до +30 градусов. Существенных осадков не ожидается, а вот скорость южного ветра может достигать 16 метров в секунду.

Ночь на субботу, 16 мая, также будет теплой: минимальная температура воздуха составит +4, а местами столбики термометров не опустятся ниже +15. Ветер сменит направление на юго-западное и усилится с 3-8 метров в секунду ночью до 7-12 днем. При этом местами возможно усиление до 13 метров в секунду ночью и до 17 - днем. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Днем синоптики прогнозируют +22… +27 градусов тепла.

Ночь на воскресенье, 17 мая, будет такой же теплой, как и предыдущая. Ветер немного стихнет лишь днем. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Днем ожидается +22… +27 градусов.

В понедельник, 18 мая, ночью будет теплее - до +8… +13 градусов. Днем юго-восточный ветер стихнет, и его скорость не превысит 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается, а воздух прогреется до +23… +28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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