2020-05-28T12:14:41+03:00
Общество

Добрый доктор стоматолог

Объявляем новый конкурс детских рисунков
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За здоровьем зубом нужно заботиться с детства.За здоровьем зубом нужно заботиться с детства.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Редакция «Комсомольской правды» в Кемерове совместно с ГАУЗ КО «Областной клинической стоматологической поликлиникой» объявляет о старте детского конкурса «Добрый доктор стоматолог». Стать его участниками смогут дети в возрасте от 5 до 17 лет.

Каждый знает, что большое внимание следует уделять профилактике, ранней диагностике и лечению заболеваний полости рта и зубов у детей.

Чем раньше вы начнете заботиться о зубах вашего малыша, тем эффективней будут результаты!

Дружить с зубной щеткой и пастой нужно чуть ли не с самого младенчества. А еще очень важно регулярно бывать в стоматологической клинике, проводить профилактические осмотры, и если надо – лечить зубки. И делать это все нужно вовремя – тогда визит к стоматологу будет для малыша совсем не страшным, а сама процедура – даже приятной.

Особенно, если выбрать правильную клинику, с современной техникой и материалами, и заботливыми ласковыми докторами.

А у вашего ребенка есть свой стоматолог? Тогда предложите ему поучаствовать в нашем конкурсе и нарисовать любимого доктора!

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно загрузить на нашем сайте фотографию рисунка в специальную форму загрузки, в графе "Фамилия Имя Отчество" указать имя и фамилию юного художника, его возраст, город проживания, а также номер телефона для связи, электронный адрес.

Если самостоятельно загрузить фото не получается - присылайте его на электронную почту anna.pozolotina@phkp.ru и мы поможем вам заполнить анкету на участие.

Итоги будут подводиться в трех возрастных категориях: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет включительно.

Победители, занявшие первое, второе и третье место в каждой из номинаций, получат ценные призы от партнера конкурса ГАУЗ КО «Областной клинической стоматологической поликлиники». Для других участников организатор конкурса предоставляет девять поощрительных призов - по три в каждой номинации - детские книги и журналы из коллекций «Комсомольской правды».

Удачи!

Читайте об условиях в Положении о конкурсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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