Перед парадом Победы новокузнечане нашли в танке удивительных птенцов

Почти за месяц до проведения парада Победы новокузнечане обнаружили в танке удивительных птенчиков. Что случилось с их родителями и что ждет самих птенцов? Мы расскажем об этом!

В последний майский день на площади Побед, что в Новокузнецке, с постамента сняли танк - чтобы провести техосмотр и подготовить боевую технику к параду в честь 75-летия Победы. Однако еще до того, как танк поднялся в воздух, многие обратили внимание на трясогузок, которые летали рядом с танком. Сначала птички с червячками и жучками в клювиках забирались внутрь корпуса. Потом, когда в автолюльке к танку поднялись люди, обеспокоенно кружили вокруг, выронив добычу. А с каким отчаянием летали трясогузки вокруг снимавшего происходящее коптера. Когда же танк поднялся в воздух, на время исчезли.

Обеспокоенные птицы летали вокруг танка и отчаянно кричали, пока люди снимали его с постамента. ФОТО: Денис Рассохин

- Смотри, трясогузка! Наверное, у нее гнездо в танке! - время от времени перешептывались горожане, пришедшие посмотреть, как демонтируют боевую машину.

Сначала Т-34 раскачивался на тросах, и птицы не решались садиться на его корпус, но потом танк установили на трал. И только тогда обеспокоенные птицы с добычей в клювиках устремились внутрь.

Шесть маленьких танкистов

Успели они выбраться обратно до того, как грузовик повез танк прочь от привычного места, или же потом улетели, никто не видел. Зато точно известно, что когда слесари-ремонтники заглянули внутрь боевой машины, они обнаружили в машинном отделении гнездо и шестерых птенцов в нем. Разевая желтые клювики, те отчаянно верещали и требовали еды.

- Бросить птичьих деток на верную гибель мы не могли, поэтому решили спасать, - рассказывает Виталий Гордеев, слесарь цеха по ремонту металлургического оборудования, куда привезли Т-34.

Полдня и всю ночь парни-металлурги думали, как же помочь потерявшим родителей птенцам. Первой мыслью было отвезти гнездо обратно на площадь Побед: пусть трясогузки продолжают заботиться о птенцах. Но орнитолог, с которым удалось созвониться, отговорил. Оказывается, трясогузки возвращаются не к птенцам, а к гнезду, которое находится в определенном месте. В данном случае - в танке. Нет танка с гнездом - нет и птенчиков, по мнению трясогузок.

- Сказали, вероятность погибнуть от нападения крупных птиц у малышей намного выше, чем то, что трясогузки будут заботиться о них вне танка, - сокрушается Виталий Гордеев.

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Червячки, сверчки и тараканы

Значит - придется выкармливать птенцов самим! И ребята-металлурги, перелопатив десятки статей в интернете, принялись добывать им корм. Ловили насекомых да червячков и скармливали прожорливо открытым желтым ртам. Как оказалось, почти угадали с рационом.

- Птенцы у нас сильные, достаточно оперившиеся. Были бы меньше, погибли бы без мамки и папки, - улыбается Виталий Гордеев.

Потом металлурги связались с орнитологами из Кемерова, и они рассказали, чем нужно кормить малышей, как за ними ухаживать и как сделать так, чтобы те потом смогли жить на воле. У орнитологов огромный опыт выхаживания таких же малюток, и они согласились приютить маленьких трясогузок.

- Конечно, мы все переживаем за птенцов, чтобы они выжили, прижились потом в естественной среде обитания, - заканчивает рассказ Виталий Гордеев.