Многоэтажка загорелась на центральном проспекте Кемерова
Утром в Кемерове в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина начался пожар. Он охватил сразу три этажа.
Пятерых человек спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке.Пожар начался утром 3 июня
Пожар в кемеровской многоэтажке начался около половины одиннадцатого утра, а сигнал очевидцев поступил на пульт диспетчера в 10.34.
жители дома.Фото: Лариса МАРУЦАК
На место пожара тут же выдвинулись четыре отделения пожарной охраны. На момент прибытия первого из них из окон третьего подъезда шел дым.
Врачи спешат к пострадавшимФото: Лариса МАРУЦАК
- Я видела, как из подъезда выводили людей, пожилую женщину завели в машину скорой помощи, - рассказывает один из очевидцев пожара. - Еще несколько человек сами выходили из подъезда.
Аожарные работают на месте ЧПФото: Лариса МАРУЦАК
Как оказалось, причиной пожара могла стать неисправность проводки: горели счетчики сразу на трех этажах подъезда. Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек, еще 13 эвакуировались самостоятельно.
На месте пожара работали четыре пожарных подразделенияФото: Лариса МАРУЦАК
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU