2020-06-03T08:48:02+03:00
Происшествия

Многоэтажка загорелась на центральном проспекте Кемерова

Пожар охватил сразу три этажа [фото, видео]
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Пятерых человек спасли при пожаре в кемеровской многоэтажкеПятерых человек спасли при пожаре в кемеровской многоэтажкеФото: Лариса МАРУЦАК
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Утром в Кемерове в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина начался пожар. Он охватил сразу три этажа.

Пятерых человек спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке.Пожар начался утром 3 июня

Пожар в кемеровской многоэтажке начался около половины одиннадцатого утра, а сигнал очевидцев поступил на пульт диспетчера в 10.34.

жители дома. Фото: Лариса МАРУЦАК

жители дома.Фото: Лариса МАРУЦАК

На место пожара тут же выдвинулись четыре отделения пожарной охраны. На момент прибытия первого из них из окон третьего подъезда шел дым.

Врачи спешат к пострадавшим Фото: Лариса МАРУЦАК

Врачи спешат к пострадавшимФото: Лариса МАРУЦАК

- Я видела, как из подъезда выводили людей, пожилую женщину завели в машину скорой помощи, - рассказывает один из очевидцев пожара. - Еще несколько человек сами выходили из подъезда.

Аожарные работают на месте ЧП Фото: Лариса МАРУЦАК

Аожарные работают на месте ЧПФото: Лариса МАРУЦАК

Как оказалось, причиной пожара могла стать неисправность проводки: горели счетчики сразу на трех этажах подъезда. Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек, еще 13 эвакуировались самостоятельно.

На месте пожара работали четыре пожарных подразделения Фото: Лариса МАРУЦАК

На месте пожара работали четыре пожарных подразделенияФото: Лариса МАРУЦАК

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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