Многоэтажка загорелась на центральном проспекте Кемерова

Утром в Кемерове в одном из многоэтажных домов по проспекту Ленина начался пожар. Он охватил сразу три этажа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/782817" frameborder="0"></iframe> Пятерых человек спасли при пожаре в кемеровской многоэтажке.Пожар начался утром 3 июня

Пожар в кемеровской многоэтажке начался около половины одиннадцатого утра, а сигнал очевидцев поступил на пульт диспетчера в 10.34.

жители дома.Фото: Лариса МАРУЦАК

На место пожара тут же выдвинулись четыре отделения пожарной охраны. На момент прибытия первого из них из окон третьего подъезда шел дым.

Врачи спешат к пострадавшимФото: Лариса МАРУЦАК

- Я видела, как из подъезда выводили людей, пожилую женщину завели в машину скорой помощи, - рассказывает один из очевидцев пожара. - Еще несколько человек сами выходили из подъезда.

Аожарные работают на месте ЧПФото: Лариса МАРУЦАК

Как оказалось, причиной пожара могла стать неисправность проводки: горели счетчики сразу на трех этажах подъезда. Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек, еще 13 эвакуировались самостоятельно.

На месте пожара работали четыре пожарных подразделенияФото: Лариса МАРУЦАК

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.