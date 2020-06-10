Коренные народы Кузбасса стали героями граффити
В Новокузнецке появилось новое масштабное граффити, главными героями которого стали представители коренных народов Кузбасса.
Коренные народы Кузбасса стали героями граффити..Граффити на улице Кутузова, 14аГалина ШЕЛГАЧЕВА
Элемент граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Автор огромного граффити - Илья Маломощенко из Томска. На то, чтобы создать его, художнику потребовалось шесть дней.
Илья Маломощенко завершил работу, а теперь рисует еще одно граффити, которое будет видно только с высоты.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Илья Маломощенко не первый раз приезжает в Новокузнецк. В городе уже имеются два граффити, созданные им. Одно из них - в арке на проспекте Металлургов. Другое - на строении в парке имени Гагарина.
Шаманка.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Некоторую помощь в создании произедения оказал Иван Таматов, новокузнецкий граффитист.
Подпись художника.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Каждая деталь огромного рисунка несет смысловую нагрузку. Ведь прежде, чем приступить к созданию эскиза, Илья Маломощенко специально занялся изучением символики.
Шаманский бубен.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
- На рисунке изображена девушка-шаманка и различные элементы шорской культуры, которые я изучал прежде, чем создать эскиз. Я считаю, что очень важно знать свои корни и чтить традиции, потому что раньше люди были ближе к земле и тонко чувствовали природу, - поделился мыслями Илья Маломощенко.
- Все эти традиции и обряды появлялись не случайно, ведь все в мире взаимосвязано. Я надеюсь, что моя работа, помимо того, что будет нести какую-то художественную ценность для людей, поможет им не просто приобщиться к культуре, но и заставит задуматься о своих корнях и семейных традиция, - продолжает граффитист.
Граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Размеры граффити внушительны: в общей сложности около 150 квадратных метров.
А для того чтобы нанести рисунок, понадобились примерно полторы сотни баллончиков с краской.
Граффити наполнено символами.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Горожане уже успели по достоинству оценить масштабную работу, которая находится на фасаде строения по улице Кутузова, 14а. Приходите и вы посмотреть на шаманку!
ИСТОЧНИК KP.RU