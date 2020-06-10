В Новокузнецке появилось новое масштабное граффити, главными героями которого стали представители коренных народов Кузбасса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/784154" frameborder="0"></iframe> Коренные народы Кузбасса стали героями граффити..Граффити на улице Кутузова, 14аГалина ШЕЛГАЧЕВА

Элемент граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Автор огромного граффити - Илья Маломощенко из Томска. На то, чтобы создать его, художнику потребовалось шесть дней.

Илья Маломощенко завершил работу, а теперь рисует еще одно граффити, которое будет видно только с высоты.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Илья Маломощенко не первый раз приезжает в Новокузнецк. В городе уже имеются два граффити, созданные им. Одно из них - в арке на проспекте Металлургов. Другое - на строении в парке имени Гагарина.

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Некоторую помощь в создании произедения оказал Иван Таматов, новокузнецкий граффитист.

Подпись художника.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Каждая деталь огромного рисунка несет смысловую нагрузку. Ведь прежде, чем приступить к созданию эскиза, Илья Маломощенко специально занялся изучением символики.

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Шаманский бубен.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- На рисунке изображена девушка-шаманка и различные элементы шорской культуры, которые я изучал прежде, чем создать эскиз. Я считаю, что очень важно знать свои корни и чтить традиции, потому что раньше люди были ближе к земле и тонко чувствовали природу, - поделился мыслями Илья Маломощенко.

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Все эти традиции и обряды появлялись не случайно, ведь все в мире взаимосвязано. Я надеюсь, что моя работа, помимо того, что будет нести какую-то художественную ценность для людей, поможет им не просто приобщиться к культуре, но и заставит задуматься о своих корнях и семейных традиция, - продолжает граффитист.

Размеры граффити внушительны: в общей сложности около 150 квадратных метров.

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

А для того чтобы нанести рисунок, понадобились примерно полторы сотни баллончиков с краской.

Граффити наполнено символами.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Горожане уже успели по достоинству оценить масштабную работу, которая находится на фасаде строения по улице Кутузова, 14а. Приходите и вы посмотреть на шаманку!