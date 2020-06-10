2020-06-10T12:18:21+03:00
Общество

Коренные народы Кузбасса стали героями граффити

Граффити высотой 10 метров появилось в Новокузнецке [фото, видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Коренные народы Кузбасса стали героями граффитиКоренные народы Кузбасса стали героями граффитиФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Новокузнецке появилось новое масштабное граффити, главными героями которого стали представители коренных народов Кузбасса.

Коренные народы Кузбасса стали героями граффити..Граффити на улице Кутузова, 14аГалина ШЕЛГАЧЕВА

Элемент граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Элемент граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Автор огромного граффити - Илья Маломощенко из Томска. На то, чтобы создать его, художнику потребовалось шесть дней.

Илья Маломощенко завершил работу, а теперь рисует еще одно граффити, которое будет видно только с высоты. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Илья Маломощенко завершил работу, а теперь рисует еще одно граффити, которое будет видно только с высоты.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Илья Маломощенко не первый раз приезжает в Новокузнецк. В городе уже имеются два граффити, созданные им. Одно из них - в арке на проспекте Металлургов. Другое - на строении в парке имени Гагарина.

Шаманка. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Шаманка.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Некоторую помощь в создании произедения оказал Иван Таматов, новокузнецкий граффитист.

Подпись художника. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Подпись художника.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Каждая деталь огромного рисунка несет смысловую нагрузку. Ведь прежде, чем приступить к созданию эскиза, Илья Маломощенко специально занялся изучением символики.

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Шаманский бубен. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Шаманский бубен.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- На рисунке изображена девушка-шаманка и различные элементы шорской культуры, которые я изучал прежде, чем создать эскиз. Я считаю, что очень важно знать свои корни и чтить традиции, потому что раньше люди были ближе к земле и тонко чувствовали природу, - поделился мыслями Илья Маломощенко.

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Все эти традиции и обряды появлялись не случайно, ведь все в мире взаимосвязано. Я надеюсь, что моя работа, помимо того, что будет нести какую-то художественную ценность для людей, поможет им не просто приобщиться к культуре, но и заставит задуматься о своих корнях и семейных традиция, - продолжает граффитист.

Граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Размеры граффити внушительны: в общей сложности около 150 квадратных метров.

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

А для того чтобы нанести рисунок, понадобились примерно полторы сотни баллончиков с краской.

Граффити наполнено символами. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Граффити наполнено символами.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Горожане уже успели по достоинству оценить масштабную работу, которая находится на фасаде строения по улице Кутузова, 14а. Приходите и вы посмотреть на шаманку!

Один из элементов граффити. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Один из элементов граффити.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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