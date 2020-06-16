Солнечное затмение 21 июня 2020 в Кузбассе: когда будет, как наблюдать, что увидим

Всего через пять дней жители Кузбасса увидят солнечное затмение, но не полное, а частное. Во сколько оно начнется и как разглядеть «откушенное» солнце?

Солнечные затмения, которые видны на территории Кузбасса, происходят нечасто. Например, в этом году у жителей региона увидеть, как постепенно исчезает солнце, можно будет в день летнего солнцестояния, 21 июня. В отличие от знаменитой сказки, солнце поглотит не злобный крокодил, а лишь на время прикроет тень от Луны. Да и пропадет солнышко не полностью, а частично.

Что увидим?

- 21 июня в Кузбассе будет видно частное солнечное затмение, то есть покрытие будет не полностью. Центр затмения находится в Южной Азии, в районе Гималаев – именно там будет наблюдаться кольцеобразное затмение. У нас же покрытие Луной солнечного диска будет примерно на 15-20 процентов, - рассказал Кирилл Лапин, специалист новокузнецкого планетария имени Альберта Федорова.

Начнется затмение в 11.56. Своего пика оно достигнет в 12.58,а в 14.00 завершится. И в 2020 году у кузбассовцев больше не будет возможности увидеть красивое зрелище, организованное самой природой на территории региона

Наблюдать за затмением можно и через рентгеновские снимки.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как смотреть?

Чтобы полюбоваться на солнечное затмение, нужно обязательно защитить глаза. Затемненные очки тут не помогут: они слишком слабенькие. Лучше всего использовать специальные фильтры для затмений – их чаще всего продают в интернет-магазинах. Более доступны закопченные стекла – если вы владеете нехитрой технологией их изготовления. Или обычные CD-диски без нанесенного на них рисунка. Смотреть нужно через само поле диска, а вот в просвет – ни в коем случае. Отверстие в центре лучше всего заклеить чем-нибудь.

Еще один вариант заменителя фильтра - рентгеновские снимки. Лучше всего с большими темные полями.

А что с погодой?

Конечно же, многое будет зависеть от погоды: если небо будет ясным, то и солнечное затмение будет хорошо видно. Согласно данным, которые приводит Гисметео, утром в воскресенье, 21 июня, будет солнечно, а вот к полудню тучи могут затянуть небо и излиться на землю дождем. Однако прогнозы погоды бывают и не совсем точны, так что у кузбассовцев по-прежнему остаются неплохие шансы полюбоваться частным солнечным затмением в день летнего солнцестояния.