2020-07-02T05:59:04+03:00
Общество

Шахта «Лапичевская» готова вложить десятки миллиардов в добычу угля у Лесной Поляны

Пока же все тормозят судебные разбирательства
Екатерина РОМАНОВА
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Шахта «Лапичевская» готова вложить десятки миллиардов в добычу угля у Лесной ПоляныШахта «Лапичевская» готова вложить десятки миллиардов в добычу угля у Лесной ПоляныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Собственники шахты «Лапичевской» готовы инвестировать 38,5 миллиарда рублей в разработку месторождения угля в Кузбассе. Ранее планировалась, что шахта заработает в 2023 году, однако у компании отозвали лицензию на разработку месторождения.

Более 2,3 тысячи рабочих мест, инвестиции в 38,5 миллиарда рублей, проектная мощность с 2,5 миллиарда тонн угля в год – такой должна быть шахта «Лапичевская» по плану. Компания рассчитывала начать строительные и капитальные горные выработки в третьем квартале 2021 года, однако из-за судебных разбирательств пуск шахты откладывается – об этом сообщает «КоммерсантЪ».

У «Лапичевской» отозвали лицензию на разработку недр, но собственники шахты оспорили это решение. Теперь же власти региона готовят жалобу на это и обещают, что не допустят работы шахты рядом с элитным районом – всего в 10 километрах от Лесной поляны.

Отметим, что ООО «Шахта Лапичевская» было создано в 2004 году. В 2005 году компания получила лицензию на участок «Петровский» - до 2025 года. В 2010 году приобрела за 150 миллионов рублей лицензию на участок «Шахта Лапичевская-2». Учредитель компании, по данным ЕГРЮЛ, — кипрская фирма Langfeld Enterprises Ltd. Через нее, как сообщает «Ъ», шахту контролирует гонконгская компания Siberian Mining Group.

В 2017 году жители Лесной поляна заявили, что против строительства шахты. А в 2018 году горсовет Кемерова и совет депутатов Кемеровского муниципального района принял решении о создании на земле, где находятся лицензионные участки «Петровский» и «Шахта Лапичевская-2» особо охраняемые территории местного значения - природные комплексы «Петровский» и «Петровско-Андреевский». После этого Минприроды отказало компании в согласовании проектной документации, а Роснедра досрочно отозвали лицензию.

По мнению экспертов, подземная добыча угля все равно будет загрязнять реки, изменит поверхность рельефа, лес возле Андреевки и Лесной Поляны постепенно будет высыхать. Жители Кемерова и экологи выступают против шахты в опасной близости к городу, а вот владельцы «Лапичевской» намерены оспорить решение суда и вернуть лицензию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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