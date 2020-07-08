Дойдет ли бубонная чума до Кузбасса

Последние полгода внимание всего мира приковано к ситуации с коронавирусом. И вот появилась новая напасть - бубонная чума. Опасна ли она для кузбассовцев и как не заболеть чумой - об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Бубонная чума пока не проникла в Россию - случаи заболевания зафиксированы в Западной Монголии - у двух человек и на севере Китая - у одного человека. Однако вопрос, не будет ли вспышки в Кузбассе, волнует жителей региона, несмотря на то, что наша область не граничит непосредственно ни с одной из этих стран. Специалисты кузбасского управления Роспотребнадзора рассказали, как передается опасное заболевание и что предпринять, чтобы избежать его.

Чума!

Бубонная чума - это острое природно-очаговое заболевание. Оно передается от одного животного к другому через блох, которые живут на грызунах. Человек же может заразиться либо при прямом контакте с кровью больного животного, либо при употреблении сырого мяса. В Монголии, отметим, традиционно охотятся на сурков, обрабатывают шкурки и едят мясо.

А вот если чума приобретает легочную форму, она будет передаваться воздушно-капельным путем. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в России тоже бывают эпизодические вспышки чумы и связаны они обычно с традициями некоторых народов есть сырое мясо животных и пить их кровь.

Грозит ли чума Кузбассу?

- Кемеровская область не имеет прямых границ с Монголией, международное авиасообщение в настоящее время с этой страной закрыто, поэтому риск завоза заболеваний бубонной чумой на территории Кемеровской области отсутствует, - отметили в управлении Роспотребнадзора.

Как уберечься от чумы?

Конечно же, в Монголию жители Кузбасса не поедут, однако во время отпусков многие могут отправиться в Республику Алтай, которая граничит непосредственно с Монголией. Во время отдыха лучше всего избегать контактов с дикими животными - в том числе с сырым мясом и кровью. Если же появятся тревожные симптомы, нужно сразу же обращаться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Какие симптомы - тревожные?

Инкубационный период длится от двух до шести дней, затем болезнь развивается стремительно. Поднимается температура до 39-40 градусов, появляются мышечные и головные боли, слабость, головокружение, озноб, могут возникнуть бред, галлюцинации, заторможенность и чувство оглушения, нарушается координация движений, а на коже появляются высыпания. На лимфатических узлах формируются шишки, которые наполнены кровью и гноем - именно эти шишки и называют бубонами. Когда они лопаются, на их месте появляются язвы.

При легочной форме у заболевшего наблюдается покраснение лица и глаз, одышка, высокая частота дыхания и кашель, при котором с мокротой может выделяться кровь.

Специалисты Роспотребнадзора сделали акцент на том, что Кузбассу бубонная чума не грозит.