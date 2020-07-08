2020-07-08T17:44:01+03:00
Происшествия

Пожар на территории вокзала в Новокузнецке: выгорела площадь в 500 квадратных метров

Пожар тушили 30 спасателей и пожарный поезд [фото, видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Пожар на территории вокзала в Новокузнецке: выгорела площадь в 500 квадратных метровПожар на территории вокзала в Новокузнецке: выгорела площадь в 500 квадратных метровФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Масштабный пожар произошел вечером 8 июля в Новокузнецке. Огонь охватил складское помещение, расположенное напротив здания железнодорожного вокзала.

Пожар возле вокзала в Новокузнецке..08 июля 2020Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сигнал о пожаре в отдельно стоящем складском помещении на улице Транспортной поступил на пульт диспетчера в 16.51. На место ЧП тут же выдвинулись девять единиц техники и 36 человек. Локализовать пожар удалось лишь в 17.44, а ликвидировать – к 19.15. Отметим также, что на момент публикации пожарные еще продолжали работу. Также для ликвидации пожара привлекался пожарный поезд.

как тушат пожар в Новокузнецке. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

как тушат пожар в Новокузнецке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Пожар произошел в складском отдельно стоящем помещении для хранения хозинвентаря, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет.

Пожар произошел возле новокузнецкого железнодорожного вокзала. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Пожар произошел возле новокузнецкого железнодорожного вокзала.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Позже специалистам предстоит установить точную причину пожара, обстоятельства его возникновения, площадь, которую охватил огонь.

Пожар на территории вокзала в Новокузнецке: выгорела площадь в 500 квадратных метров..08 июля 2020Галина ШЕЛГАЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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