Пожар на территории вокзала в Новокузнецке: выгорела площадь в 500 квадратных метров

Масштабный пожар произошел вечером 8 июля в Новокузнецке. Огонь охватил складское помещение, расположенное напротив здания железнодорожного вокзала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/789426" frameborder="0"></iframe> Пожар возле вокзала в Новокузнецке..08 июля 2020Галина ШЕЛГАЧЕВА

Сигнал о пожаре в отдельно стоящем складском помещении на улице Транспортной поступил на пульт диспетчера в 16.51. На место ЧП тут же выдвинулись девять единиц техники и 36 человек. Локализовать пожар удалось лишь в 17.44, а ликвидировать – к 19.15. Отметим также, что на момент публикации пожарные еще продолжали работу. Также для ликвидации пожара привлекался пожарный поезд.

как тушат пожар в Новокузнецке.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

- Пожар произошел в складском отдельно стоящем помещении для хранения хозинвентаря, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительная площадь пожара составила 500 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших нет.

Пожар произошел возле новокузнецкого железнодорожного вокзала.Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Позже специалистам предстоит установить точную причину пожара, обстоятельства его возникновения, площадь, которую охватил огонь.