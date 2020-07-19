Губернатор поздравил кузбассовцев с Днем металлурга

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил жителей региона с Днем металлурга. Он опубликовал видеопоздравление в праздничный день 19 июля.

- Уважаемые металлурги, хочу поблагодарить вас за преданность делу, за добросовестный труд. Желаю вашим предприятиям устойчивого роста, вам и вашим близким - счастья и благополучия. С праздником! - поздравил кузбассовцев губернатор.

Сергей Цивилев отметил, что кузбасские металлурги - сильные и ответственные люди, которые вносят вклад в развитие не только Кузбасса, но и всей страны. Они самые настоящие профессионалы.

- История металлургии в Кузбассе насчитывает сотни лет. В двадцатом веке металл легендарного Кузнецкого металлургического комбината сыграл важнейшую роль в индустриализации Советского Союза. А в годы Великой Отечественной войны Кузбасс стал Кузницей Победы - здесь выпускали танковую броню, металл для снарядов и бомб, алюминий для самолетов. Сегодня Кузбасс - один из центров российской металлургии, - сказал глава региона.

О программе мероприятий на День металлурга читайте здесь.