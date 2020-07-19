2020-07-19T11:37:20+03:00
Общество

В Кузбассе в понедельник будут жара и грозы

Также синоптики обещают кратковременные дожди
Лия Гараева
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В Кузбассе в понедельник будут жара и грозыВ Кузбассе в понедельник будут жара и грозыФото: Марина ТИМОФЕЕВА
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В Кемеровской области в понедельник продолжится жара. Также синоптики Кемеровского гидрометцентра сообщили о том, что в некоторых районах будут грозы и кратковременные дожди.

По области в ночь на 20 июля ожидается +12 … +17, в восточных районах немного прохладнее. Там ночью столбики термометров поднимутся до +6 … +11. Днем температура воздуха прогреется до +26 … +31. Ветер возьмет свое направление с северо-запада. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Днем по области преимущественно без осадков, но вот по северу прогнозируют кратковременные дожди, грозы и даже град.

В самом Кемерове ночью столбики термометров поднимутся до +14 … +16, а днем +27 … +29. Ветер заглянет в город с северо-запада. Его порывы будут всего 4-9 метров в секунду, но иногда он будет разгоняться до 14 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Как обещают синоптики, такая погода будет и в августе. Ранее «Комсомольская правда» написала прогноз погоды на последний летний месяц в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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