В Новокузнецке изменят маршруты автобусов

В Новокузнецке с 24 июля будет изменено движение общественного транспорта. В десять часов вечера начнется ремонт на перекрестке улицы Орджоникидзе и проспекта Металлургов. Об этом сообщили в управлении по транспорту и связи города Новокузнецка.

Автобус № 15 в прямом направлении будет двигаться так: проспект Строителей - проспект Кузнецкстроевский - проспект Бардина - вокзал; в обратном направлении: проспект Бардина - проспект Кузнецкстроевский - улица Орджоникидзе - проспект Металлургов.

Автобус № 16: трест КМС - Веры Соломиной - в прямом направлении поедет следующим образом: улица Ноградская - улица Павловского - проспект Кузнецкстроевский - проспект Металлургов - улица Орджоникидзе. В обратном направлении маршрут такой: улица Орджоникидзе - улица Пирогова - проспект Строителей - проспект Кузнецкстроевский - улица Павловского - улица Ноградская.

Автобусы № 47: Новобайдаевский микрорайон - трест КМС и № 47а: Новобайдаевский микрорайон - 18-й квартал - поедут так:

- в прямом направлении: Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов - Кузнецкстроевский - Павловского;

- в обратном направлении: Павловского - Кузнецкстроевский - Кирова.

Автобусы № 35, 35а, 88, 90 и № 94 изменят маршруты таким образом:

- в прямом направлении: Строителей - Металлургов - Орджоникидзе;

- в обратном направлении: Орджоникидзе - Пирогова - Строителей.

Автобусы № 80а и № 81 с 24 июля поедут следующим путем:

- в прямом направлении: Строителей - Кузнецкстроевский - Бардина;

- в обратном направлении: Бардина - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Металлургов - Строителей.

Также изменения коснутся маршрута № 345. Он будет двигаться так:

- в прямом направлении: Кирова - Орджоникидзе - Металлургов - Строителей;

- в обратном направлении: Строителей - Кузнецкстроевский - Орджоникидзе - Спартака - Кирова.

Горожан также предупреждают, что возможны изменения в расписании движения общественного транспорта.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС: 740-195 либо по многоканальному телефону автоматической системы информирования пассажиров: 328-121.

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