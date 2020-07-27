Новокузнецк утонул после воскресного ливня
После жарких засушливых дней в Новокузнецк пришли ливни с ветром. Так, в воскресенье из-за разгула стихии оказались затоплены дороги, повалены деревья.
Снимками и кадрами видео горожане делятся в социальных сетях. Так, в Колхозном переулке раз за разом из-за дождей оказывается затопленный Колхозный переулок. Чтобы преодолеть этот участок дороги, пешеходам приходится обходить его, а автомобилистам – «плыть» на свой страх и риск.
Новокузнецк утонул после воскресного ливня.Видео: Евгений Усов
- И снова озеро! – комментирует автор видео Евгений Усов.
Поврежденные деревьями машины в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"
Только затопленными дорогами разгул стихии не ограничился. Один из новокузнечан разместил в группе «ДТП Новокузнецка» видео с упавшими на автомобили деревьями. По словам очевидца, пострадали автомобили Тойота Карина и Сузуки Гранд Витара, которые были припаркованы в районе 11 проходной.
Последствия непогоды в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Александр Александров
Зафиксировала камера упавшие деревья и на улице Гончарова, что на въезде в Новокузнецк со стороны аэропорта. О возможных пострадавших автомобилях и людях автор видео не сообщает.
Непогода затронула все районы города. Например, в Кузнецком районе упавшие деревья повредили провода, а в Заводском затопили и проезжую часть и дворы.
- В ЕДДС Новокузнецка зафиксирована информация о четырех упавших дерева, которые повредили четыре автомобиля. Все крыши целые, - уточнил информационно-диспетчерский центр Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Отметим также, что синоптики прогнозируют непогоду и на понедельник, 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU