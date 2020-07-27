После жарких засушливых дней в Новокузнецк пришли ливни с ветром. Так, в воскресенье из-за разгула стихии оказались затоплены дороги, повалены деревья.

Снимками и кадрами видео горожане делятся в социальных сетях. Так, в Колхозном переулке раз за разом из-за дождей оказывается затопленный Колхозный переулок. Чтобы преодолеть этот участок дороги, пешеходам приходится обходить его, а автомобилистам – «плыть» на свой страх и риск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="134" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/792759" frameborder="0"></iframe> Новокузнецк утонул после воскресного ливня.Видео: Евгений Усов

- И снова озеро! – комментирует автор видео Евгений Усов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/792762" frameborder="0"></iframe> Поврежденные деревьями машины в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

Только затопленными дорогами разгул стихии не ограничился. Один из новокузнечан разместил в группе «ДТП Новокузнецка» видео с упавшими на автомобили деревьями. По словам очевидца, пострадали автомобили Тойота Карина и Сузуки Гранд Витара, которые были припаркованы в районе 11 проходной.

Последствия непогоды в Новокузнецке.Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка", Александр Александров

Зафиксировала камера упавшие деревья и на улице Гончарова, что на въезде в Новокузнецк со стороны аэропорта. О возможных пострадавших автомобилях и людях автор видео не сообщает.

Непогода затронула все районы города. Например, в Кузнецком районе упавшие деревья повредили провода, а в Заводском затопили и проезжую часть и дворы.

- В ЕДДС Новокузнецка зафиксирована информация о четырех упавших дерева, которые повредили четыре автомобиля. Все крыши целые, - уточнил информационно-диспетчерский центр Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Отметим также, что синоптики прогнозируют непогоду и на понедельник, 27 июля.