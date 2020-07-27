2020-07-27T14:46:45+03:00
Общество

Жара под 30 градусов возвращается в Кузбасс

Однако к концу недели станет прохладнее
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Жара под 30 градусов возвращается в КузбассЖара под 30 градусов возвращается в КузбассФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Жара пока не собирается покидать Кузбасс. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе вновь будет под +30 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на наступившую неделю. Любители жаркой погоды могут ликовать: в ближайшие два дня температура воздуха будет весьма высокой. Так, в ночь на вторник, 28 июля, ожидается до +14 градусов. Днем же воздух прогреется до +21+26. Ветер будет менять направление с западного на юго-восточное и обратно, а его порывы могут достигать 13 метров в секунду. При этом ночью и утром местами лягут туманы, а местами могут пройти дожди и прогреметь грозы.

Ночь на среду, 29 июля, будет еще на пару градусов теплее, а днем столбики термометров и вовсе поднимутся до +25… +30 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут усиливаться до 16 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Во второй половине недели синоптики прогнозируют небольшое похолодание. Так, уже в ночь на четверг, 30 июля столбики термометров опустятся до +7… +12 градусов, однако местами будет по-прежнему тепло - до +17. Днем же столбики термометров дотянут лишь до отметок в +23 градуса, да и то не везде. Ветер будет менять направление то на юго-западное, то на юго-восточное. Его порывы ночью могут достигать 20 метров в секунду, а днем - 15. Ночью местами пройдут сильные дожди, а днем - кратковременные и с грозами.

В ночь на пятницу, 31 июля, ожидается от +10 до +15. Днем же сохранится прежняя температура. Юго-западный ветер будет порывистым, до 15 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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