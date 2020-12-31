Уважаемые кузбассовцы! Новый год - самый добрый и любимый праздник. Традиционно он отмечается в кругу семьи, среди родных и близких, в атмосфере тепла и уюта.В новогоднюю ночь прошлое и будущее соприкасаются. В одно мгновение мы вспоминаем достигнутые высоты и ставим для себя новые цели. Наступает время подводить итоги и определять ориентиры на будущее.2020 год был насыщенным и разным, он принес много трудных испытаний, ярких событий и долгожданных свершений. Это было время кропотливой, напряженной, но слаженной работы.В уходящем году в Кузбассе стало больше комфортных детских садов, современных школ и спортивных комплексов. Строятся и ремонтируются дороги, продолжается обновление общественного транспорта. Мы сделали шаги вперед в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, культуре, образовании. Несмотря на трудности, не отказались от своих планов, не заморозили ни один проект. И готовы продолжать эту работу в следующем году. Особую благодарность хочу выразить врачам и медицинским работникам, потому что для них 2020 год оказался невероятно сложным.Дорогие друзья!В этом году многое достигнуто, но сделать предстоит еще больше. В новогоднюю ночь под бой курантов мы шагнем в год 300-летия Кузбасса. Подготовка к рубежной дате, которая стартовала более 800 дней назад, идёт полным ходом. Наша цель – сделать так, чтобы каждый кузбассовец увидел конкретные положительные изменения и почувствовал перемены к лучшему.Поздравляю вас с наступающим 2021 годом! Пусть воплотятся в жизнь добрые замыслы, придут долгожданные победы, исполнятся самые смелые мечты. Желаю удачи, вдохновения и уверенности в завтрашнем дне! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. С Новым годом!С уважением, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев