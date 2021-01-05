Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Самую актуальную и важную информацию сообщил оперативный штаб региона.За прошедшие сутки было выявлено 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом составило 26 554 человек.К сожалению, не всем удалось выздороветь. Сегодня число умерших пациентов, у которых диагностировали COVID-19, достигло 479. На данный момент медицинскую помощь получает 2 532 человека. Так же стало известно о новых случаях выздоровления: за минувшие сутки из больниц выписали 142 пациента. Теперь число вылечевшихся составляет 23 543 человека.В медицинских стационарах и обсерваторах, на домашней изоляции находятся людей 3 236 человек. В течение 14 дней они не будут контактировать с другими людьми, чтобы снизить риск заражения инфекцией.