За минувшие сутки в Кузбсассе умерли две пациентки с коронавирусом. Кроме того, еще у 124 человек медики выявили COVID-19.На утро 6 января в Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. По данным оперативного штаба Кузбасса, умерли еще два человека с подтвержденным коронавирусом. Теперь общее число случаев летального исхода составляет 481.- У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.Отметим также, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 124 человек. Теперь общее число заболевших ковидом с начала пандемии составляет 26 678 человек. Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 135 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, общее же число выздоровевших составляет 23 678 человек .На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 2519 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2989 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)