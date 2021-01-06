В Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест.О таком решении рассказал заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник. По его словам это связано с тем, что в настоящее время снижается количество заболевших COVID-19.- Сейчас мы провели очередное обсуждение в режиме видеоконференцсвязи с медицинскими организациями, и, основываясь на том, что на сегодняшний день почти 30% из оставшихся коек свободны, принято решение о том, что ещё 180 коек вернутся к нормальной работе, и таким образом общее количество коек, оставленных для лечения больных с COVID-19 и пневмониями, будет чуть больше, чем 2 200 из почти 5 000, - сказал он.Однако если ситуация ухудшится, то пациентам в течение 24 часов смогут оказать необходимую медицинскую помощь. Ведь в регионе есть «законсервированный» коечный фонд. В него входят 500 коек, которые специально предназначены для экстренных случаев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Кузбассе, последние новости на утро 6 январяМы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Самую актуальную и важную информацию сообщил оперативный штаб региона (подробности)