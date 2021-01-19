Жители Новокузнецка в социальных сетях выложили сообщение о том, что в одном из приютов Новокузнецка жестоко обращаются с животными. 19 января в приют с проверками приехала целая комиссия.Вопросом, как же на самом деле обстоят дела в приюте, заинтересовался мэр города Сергей Кузнецов и поручил создать специальную комиссию. Начальник станции по борьбе с болезнями животных в Новокузнецке Андрей Завьялов и начальник отдела противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Кузбасса Елена Баринова осмотрели территорию приюта, условия содержания животных, наличие кормов. Ведь именно на том, что животных не кормят и не убирают за ними и делали акцент неравнодушные люди.Галина Чалкова рассказала, что на ее попечении находится 151 собака и восемь кошек, ухаживает за животными она сама и несколько волонтеров. Более того, оказалось, что у хозяйки приюта имеется запас круп и мяса, сухих кормов и всего необходимого, чтобы поддерживать чистоту в вольерах.- На сегодняшний день мы провели обследование условий содержания животных гражданкой Галиной Чалковой. Мы видим, что животные здоровы, упитанны, на территории имеются вольеры, будки, подстилочный материал, кормовая база полностью составлена, территория ухоженная. Я здесь не вижу никаких нарушений, - отметила Елена Баринова.На вопрос, могла ли хозяйка приюта, узнав о визите комиссии, все привести в порядок, Баринова заметила, что невооруженным глазом видно, что порядок здесь поддерживается постоянно.Не нашел нарушений в приюте и начальник станции по борьбе с болезнями животных в Новокузнецке Андрей Завьялов. Он отметил, что подобные визиты в приют «Причал» происходят регулярно. Специалисты осматривают собак, проверяют веткарточки на каждое животное, наличие прививок. Ни ранее, ни сейчас на территории приюта не было и нет больных или истощенных животных.Впрочем, одной из причин конфликта, результатом которого стал резонансный пост в соцсетях, может быть не плохой уход, а место, где находится приют. Он расположен в непосредственной близости от жилых домов частного сектора Орджоникидзевского района, и его звонкоголосые постояльцы могут мешать лаем соседям.- Можно посоветовать Галине Чалковой найти такой участок земли, чтобы животные не приносили неудобств гражданам, проживающим рядом, - резюмировал Андрей Завьялов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новокузнецке проверят информацию об издевательствах над животными в местном приюте В Новокузнецке по поручению главы города Сергея Кузнецова проверят местный приют для животных. Есть информация, что над питомцами издевались. (подробности)