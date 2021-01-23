Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 января

Важная и актуальная информация о коронавирусе на утро 24 января Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежедневно на территории Кемеровской области меняется ситуация с коронавирусом: появляются новые заболевшие и выздоровевшие. Рассказываем вам последнюю информацию о ситуации с заболеваемостью в регионе.

На утро 24 января в Кузбассе врачи диагностировали коронавирус еще 115 жителей региона. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 28 603 человека.

Появились и новые случаи выздоровления, а именно 191 пациент успешно прошли курс лечения. Теперь они отправятся домой и смогут общаться со своими близкими. В настоящее время количество выздоровевших в Кузбассе составляет 26 100 человек.

Есть и те, кому не удалось выздороветь. Новая коронавирусная инфекция привела к смерти 509 человек. Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1 994 пациента с диагнозом COVID-19.

По информации оперативного штаба в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3 620 человек.

Фото: Статистика.Яндекс

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