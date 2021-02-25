Экс-жених, полтора часа убивавший Веру из Кемерова, предупреждал о своих планах заранее

Вере Пехтелевой было 23 года, когда ее зверски убил бывший парень. ФОТО: инстаграм Веры Пехтелевой. Размещено с разрешения Оксаны Пехтелевой.

Вера Пехтелева – чудесная девушка. О таких дочерях, наверное, мечтают все родители: добрая, дружелюбная, творческая личность, училась с удовольствием, подавала большие надежды на будущее. Но это все в прошлом. 14 января 2020 года Веру убил ее парень – Владислав Канюс.

Полтора часа звонков и криков

В ту ночь, с 13 на 14 января 2020 года, в гулких коридорах общежития на Ленинградском проспекте раздались женские крики. Было около трех часов ночи, крики становились все громче, все отчаяннее. Женщина умоляла о помощи, и соседи стали звонить на номер 112, просили прислать полицию.

Диспетчер единой службы 112 передала вызов в полицию. ФОТО: кадр видео vesti.ru

- Нам бы полицию вызвать, - устало говорит одна из жительниц общежития. - У соседей какая-то бойня происходит, девушка орет прямо истерически.

- Вызов сотрудникам полиции передали, направят экипаж для разбирательства, - отвечает ей диспетчер.

Но время шло, а никто не ехал. К тому моменту возле двери, откуда доносились крики, собрались соседи из разных квартир от пятого до восьмого этажа. Они стучали в двери, требуя открыть их. Слышали, как с той стороны подбегала девушка и как ее оттаскивал обратно в комнату мужчина. Соседи не в силах были слушать душераздирающие крики – и снова и снова набирали номер 112. Но диалоги с оператором не приносили результата.

- Девушка, вот вы слышите, как она орет там за дверью? – на повышенных тонах говорит один из соседей.

- Я что должна сделать-то? – в тон ему отвечает оператор

- Где милиция ***? – не выдерживает мужчина.

- Вы почему так разговариваете? – возмущается оператор.

- А как мне дверь-то открыть? Там ее убьет сегодня ***! – кричит в трубку сосед.

- Полиция приедет. Не надо материться!

Крики продолжались, а помощь все не шла. В дежурной части в это время люди, которые должны были отправить экипаж «для выяснения обстоятельств», просто проигнорировали вызов. Видимо, решили, что это – обычные семейные разборки в обычной комнате общежития.

- Она кричала минут 40, стали ломать дверь, - рассказывает один из соседей, Сергей. – Сломали… а там – все… Она на полу лежала. Сосед подошел, пощупал – холодное все там…

Крики и мольбы о помощи разлетались по гулкому коридору. ФОТО: кадр видео vesti.ru

Соседи снова позвонили по номеру 112, сообщили о смерти Веры и спросили, что же им теперь делать. Оператор велела оставаться на линии, пообещала переключить на полицию, назначить сотрудников скорой помощи.

- Вот, допинал он ее все-таки… Никто не приехал… - едва сдерживая эмоции, сказала оператор, положив трубку телефона.

«Сидеть будут все»

А в это время в дежурной части полиции разворачивалась своя драма. Сотрудники Ленинского отдела, куда два с половиной часа назад передали вызов, засуетились. Оперативный дежурный – тот самый, который проигнорировал звонок – отправил в общежитие на Ленинградском проспекте сразу несколько экипажей, отчиталсяся об этом руководству. И, понимая, что произошло нечто страшное, бросает свой телефон на стол. Но переживал он не за красавицу Веру, которую ждало большое будущее, которую так любили родные и близкие, а за свое бу