Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 28 февраля

Актуальная информация на утро 28 февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы продолжаем следить за ситуацией с коронавирусом в Кузбассе. Каждый день появляются как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие. Рассказываем, какие события произошли за последние сутки в Кузбассе.

На утро 28 февраля в Кузбассе у 67 жителей региона диагностировали коронавирус. Таким образом, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 31 651. По данным оперативного штаба, в инфекционных стационарах медицинскую сейчас оказывают помощь 377 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 30 718 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 68 пациентов. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 556 человек.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 545 человек.

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