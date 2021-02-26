Из-за ситуации с коронавирусом в Кузбассе продлили режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 31 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кузбассе с учетом эпидемиологической ситуации до конца марта продлили режим повышенной готовности. Он был введен в связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года. Новое распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

— Продлить по 31.03.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима „Повышенная готовность“ на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), - говорится в документе.

Два последних распоряжения были опубликованы десять дней назад.

В одном из них для людей в возрасте 65 лет и старше был продлен режим домашней изоляции до 3 марта 2021 года включительно.

Во втором документе были сняты некоторые действовавшие ранее ограничения. Было снова разрешено родителям, близким родственникам или опекунам присутствовать на мероприятиях в детском саду. Однако общее число пришедших не должно превышать число дошколят, а посетители должны соблюдать масочный режим и обрабатывать руки антисептиком.

Детям разрешили выезжать в лагеря за пределами области. В частности, можно отправиться отдыхать в «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена».

Снято и еще одно ограничение, которое касалось всех. Было разрешено не носить перчатки, кроме случаев, установленных санитарными нормами.

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